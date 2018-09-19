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Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород
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18 сентября 2018, 01:33
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Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью
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18 сентября 2018, 11:58
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В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом
Блогер ogneborets ((огнеборец)) поведал о человеческой жадности и глупости. Недавно в Самаре цистерну ёмкостью в сорок тонн резали газосваркой. На лом. Но не слили остатки мазута. Закипело так, что дым было видно с очень большого расстояния. Тушили пеной около …
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17 сентября 2018, 08:47
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В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа
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17 сентября 2018, 09:00
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Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей
Полицейские Волжского раскрыли зверское преступление, которое произошло в Самаре 7 сентября. Примерно в 21:30 неизвестный мужчина в маске зашел в магазин, расположенный на 18-м километре Московского шоссе. Достав нож, он потребовал отдать ему выручку. После этого злоумышленник нанес несколько ударов …
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14 сентября 2018, 05:41
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Труп мужчины нашли в самарской квартире на улице Воронежской
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9 сентября 2018, 03:16
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В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец
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6 сентября 2018, 11:11
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Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
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6 сентября 2018, 10:35
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Сызранский "бедоносец"
Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.
«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас …
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4 сентября 2018, 05:58
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Страшный "улов": Разложившийся до костей труп мужчины прибило к берегу в Сызрани
23 июля в Сызрани обнаружили труп, который прибило к берегу реки Сызранка в районе гидроэлектростанции. Тело, находившееся в стадии гнилостного разложения, заметили рыбаки в камышах, передает «КТВ ЛУЧ».
У трупа видны кости. Предположительно, на голове погибшего имеется головной …
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28 июля 2018, 02:28
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Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти
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16 апреля 2018, 09:01
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Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились …
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27 декабря 2017, 09:09