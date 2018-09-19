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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Недавно под Сызранью произошло ЧП. В пятницу, 14 сентября, 15-летний подросток копал землю на огороде соседей в поселке Ерик. Внезапно он задел лопатой электрический провод, ведущий к бане. Он получил травмы от  поражения электрическим током, у него обгорели грудная клетка, 
18 сентября 2018, 01:33
Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Крупное ДТП с тремя пострадавшими произошло в ночь на 18 сентября на трассе М-5. По данным полиции, 26-летний мужчина на «Шевроле Авео» ехал от Сызрани в сторону Тольятти. На 907-м километре дороги он вырулил на встречную полосу, и там легковушка 

18 сентября 2018, 11:58
В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

Блогер ogneborets ((огнеборец)) поведал о человеческой жадности и глупости. Недавно в Самаре цистерну ёмкостью в сорок тонн резали газосваркой. На лом. Но не слили остатки мазута. Закипело так, что дым было видно с очень большого расстояния. Тушили пеной около 
17 сентября 2018, 08:47
В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа

В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа

В выходные к медикам из Автограда поступил сложный пациент. В субботу, 15 сентября, примерно в 23:00, с большой  высоты упала женщина. По предварительной информации, она рухнула вниз с 14 этажа дома по улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе. Пострадавшей около 
17 сентября 2018, 09:00
Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей

Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей

Полицейские Волжского раскрыли зверское преступление, которое произошло в Самаре 7 сентября. Примерно в 21:30 неизвестный мужчина в маске зашел в магазин, расположенный на 18-м километре Московского шоссе. Достав нож, он потребовал отдать ему выручку. После этого злоумышленник нанес несколько ударов 
14 сентября 2018, 05:41
Труп мужчины нашли в самарской квартире на улице Воронежской

Труп мужчины нашли в самарской квартире на улице Воронежской

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в Промышленном районе произошло убийство. Труп 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями был обнаружен в квартире одного из домов по улице Воронежской. Под подозрением оказалась жена погибшего. Как выяснили полицейские, женщина уже 

9 сентября 2018, 03:16
В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

Быстрая реакция жителя Сызрани помогла спасти маленького мальчика от несчастного случая. Мужчина по имени Иван заметил, как ребенок наступил ногой на деревянную крышку колодца, расположенного около детсада на улице Циолковского, и провалился. Не теряя ни секунды, горожанин в пару прыжков 
6 сентября 2018, 11:11
Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
Сызранский

Сызранский "бедоносец"

Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.

«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас 
4 сентября 2018, 05:58
Страшный

Страшный "улов": Разложившийся до костей труп мужчины прибило к берегу в Сызрани

23 июля в Сызрани обнаружили труп, который прибило к берегу реки Сызранка в районе гидроэлектростанции. Тело, находившееся в стадии гнилостного разложения, заметили рыбаки в камышах, передает «КТВ ЛУЧ».
 
У трупа видны кости. Предположительно, на голове погибшего имеется головной 
28 июля 2018, 02:28
Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

15 апреля в Тольятти была обнаружена страшная находка. На улице Спортивной в Автозаводском районе города местные жители нашли труп неизвестного мужчины. Тело лежало около люка коллектора недалеко от проезжей части.

На месте происшествия работали полицейские. Им предстоит выяснить обстоятельства 
16 апреля 2018, 09:01
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились 

27 декабря 2017, 09:09
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