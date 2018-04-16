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Материалы по теме:

С 16 апреля изменится схема движения по трассе М-5 в Тольятти

С 16 апреля изменится схема движения по трассе М-5 в Тольятти

С понедельника, 16 апреля изменится схема движения в районе 974 километра трассы М-5 в Тольятти. Там идут работы по строительству развязки. Схемы объезда будут действовать до 3 квартала следующего года.

Машины, которые едут в Самару, после плотины Жигулевской ГЭС и поста 

16 апреля 2018, 08:47
На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

Уголовное дело возбуждено на жительницу Сергиевского района. Женщину подозревают в мошенничестве с социальными выплатами.

Предполагаемая злоумышленница предоставила в органы соцзащиты справки о своей зарплате и доходах супруга. У работников госорганов никаких вопросов не возникло и документы они приняли. Мошенничество вскрылось спустя 

13 апреля 2018, 06:21
GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти

GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти

В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок 

12 апреля 2018, 09:02
Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке 

12 апреля 2018, 04:53
25 тысяч сосен высадят в Тольятти

25 тысяч сосен высадят в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет экологическая акция. Она состоится в рамках проекта «Восстановление лесов Самарской области». При поддержке 350 волонтеров там будут высажены 25 тысяч сосен. При хорошей приживаемости такой лесной массив способен поглощать до 240 тонн пыли в год, 

12 апреля 2018, 01:33
Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования женщины. Инцидент произошел 2 апреля в одном из секс-шопов на проспекте Металлургов. Около 18:00 на посетительницу магазина для взрослых неожиданно напал мужчина и попытался ее изнасиловать.

На данный момент известно, что 
12 апреля 2018, 09:04
Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

К полицейским поступила информация о том, что на территории Борского района идет незаконная вырубка леса. Прибывшие на место преступления правоохранители изъяли следы обуви. Позже выяснилось, что к рубке леса может быть причастен 63-летний житель одного из окрестных сел.

По информации ГУ 

11 апреля 2018, 12:01
Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Жестокое убийство раскрыли полицейские в Шигонском районе. Трагедия произошла в селе Старый Тукшум. На месте сгоревшего дома там были обнаружены два трупа: хозяина дома и его соседа. Один из погибших имел все признаки насильственной смерти.

Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления 

11 апреля 2018, 11:00
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились 

27 декабря 2017, 09:09
В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.

Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская 

29 июня 2017, 05:39
В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

18 апреля около 6 часов утра в Сызрани на улице Крупской было обнаружено тело мужчины. Как передает «КТВ Луч», труп нашли случайные прохожие. Кто-то из них, по всей видимости, и позвонил в полицию.
 
Личность мужчины пока не установлена. Однако 

20 апреля 2017, 11:20
В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В четверг, 6 апреля, в Шигонском районе около порта «Волжский Утес» в воде нашли труп. Поиски в Волге проводили сызранские спасатели по заявлению полиции.

О человеке, провалившемся под лед, сообщил сторож, который услышал крики о помощи. Он увидел, что на реке 

7 апреля 2017, 11:37
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