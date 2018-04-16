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С 16 апреля изменится схема движения по трассе М-5 в Тольятти
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16 апреля 2018, 08:47
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На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области
Уголовное дело возбуждено на жительницу Сергиевского района. Женщину подозревают в мошенничестве с социальными выплатами.
Предполагаемая злоумышленница предоставила в органы соцзащиты справки о своей зарплате и доходах супруга. У работников госорганов никаких вопросов не возникло и документы они приняли. Мошенничество вскрылось спустя …
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13 апреля 2018, 06:21
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GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти
В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок …
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12 апреля 2018, 09:02
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Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти
В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке …
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12 апреля 2018, 04:53
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25 тысяч сосен высадят в Тольятти
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12 апреля 2018, 01:33
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Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре
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12 апреля 2018, 09:04
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Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе
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11 апреля 2018, 12:01
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Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области
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11 апреля 2018, 11:00
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Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились …
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27 декабря 2017, 09:09
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В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.
Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская …
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29 июня 2017, 05:39
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В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины
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20 апреля 2017, 11:20
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В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп
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7 апреля 2017, 11:37