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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре и Тольятти платежи за горячую воду вырастут вдвое

В Самаре и Тольятти платежи за горячую воду вырастут вдвое

В сентябре управляющим компаниям, ТСЖ И ЖСК Самары и Тольятти плату за тепло и горячую воду энергетики начислят с учетом повышающих коэффициентов на норматив потребления. Но это коснется далеко не всех, а только те организации, которые не установили общедомовые приборы 
28 сентября 2018, 09:50
На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".

Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» 
28 сентября 2018, 08:33
В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.

Смотрите 

27 сентября 2018, 12:32
Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до 
27 сентября 2018, 08:35
Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое жителей Тольятти получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. По информации регионального управления ФСБ, они организовали структуру, с помощью которой занимались обналичиваем денег. С ее помощью из-под финансового и налогового контроля государства подозреваемые вывели около 1 миллиарда рублей.

Информация о 

18 сентября 2018, 12:52
Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.

Огонь 
6 сентября 2018, 01:53
В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и 
23 августа 2018, 10:08
Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.

В результате 

13 августа 2018, 01:06
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