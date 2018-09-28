В этом году на благоустройство дворовых территорий в Тольятти выделят 173 миллиона рублей. Информацию озвучили в Самарской губернской думе.
Кроме того, сейчас парламентарии обсуждают объем средств, на который может претендовать регион в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в следующем году. Речь может идти о 500 миллионах рублей.
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В Самаре и Тольятти платежи за горячую воду вырастут вдвое
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28 сентября 2018, 09:50
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На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей
В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".
Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» …
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28 сентября 2018, 08:33
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В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей
В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.
Смотрите …
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27 сентября 2018, 12:32
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Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам
С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до …
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27 сентября 2018, 08:35
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Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей
Двое жителей Тольятти получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. По информации регионального управления ФСБ, они организовали структуру, с помощью которой занимались обналичиваем денег. С ее помощью из-под финансового и налогового контроля государства подозреваемые вывели около 1 миллиарда рублей.
Информация о …
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18 сентября 2018, 12:52
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Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти
Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.
Огонь …
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6 сентября 2018, 01:53
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В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и …
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23 августа 2018, 10:08
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Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти
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13 августа 2018, 01:06