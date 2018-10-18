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Самарцам предлагают стать «Лидерами России»
Стать миллионером и получить престижную должность - не мечта, а вполне реальная перспектива. Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России». Приём заявок близится к концу - зарегистрироваться можно на официально сайте лидерыроссс.рф. На сегодняшний день организаторы приняли уже 85 …
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18 октября 2018, 10:08
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Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели
Предварительная версия крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» будет официально обнародована в конце рабочей недели, когда специальная комиссия, работавшая на «Прогрессе», подготовит соответствующий отчет. А пока, как пишет «Коммерсант», эксперты склоняются к тому, что приоритетной версией аварии является ошибка при сборке на «Байконуре».
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18 октября 2018, 09:38
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В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов
Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск …
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18 октября 2018, 05:29
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В блогах: привет из прошлого!
Блогер Дмитрий Павлов показал вид из прошлого. "Проезжая не так давно мимо заброшенной, забытой деревни Волчьей Шенталинского района, я встретил вот такой телефонный аппарат, - пишет автор. - Изначально его установили, наверное, на бывшей центральной улице! Телефонная будка, которых …
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18 октября 2018, 05:18
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Самарцы смогут напрямую летать в Китай
В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать …
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16 октября 2018, 10:38
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Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября
Самарцы выбирают второе название международному аэропорту Курумоч. Первый этап голосования, который продлится до 21 октября, уже стартовал.
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12 октября 2018, 08:45
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Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого
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12 октября 2018, 11:48
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Самарский аэропорт может получить второе имя
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9 октября 2018, 09:20