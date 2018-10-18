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Материалы по теме:

Самарцам предлагают стать «Лидерами России»

Самарцам предлагают стать «Лидерами России»

Стать миллионером и получить престижную должность - не мечта, а вполне реальная перспектива. Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России». Приём заявок близится к концу - зарегистрироваться можно на официально сайте лидерыроссс.рф. На сегодняшний день организаторы приняли уже 85 
18 октября 2018, 10:08
Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели

Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели

Предварительная версия крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» будет официально обнародована в конце рабочей недели, когда специальная комиссия, работавшая на «Прогрессе», подготовит соответствующий отчет.  А пока, как пишет «Коммерсант», эксперты склоняются к тому, что приоритетной версией аварии является ошибка при сборке на «Байконуре».
18 октября 2018, 09:38
В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск 
18 октября 2018, 05:29
В блогах: привет из прошлого!

В блогах: привет из прошлого!

Блогер Дмитрий Павлов показал вид из прошлого. "Проезжая не так давно мимо заброшенной, забытой деревни Волчьей Шенталинского района, я встретил вот такой телефонный аппарат, - пишет автор. - Изначально его установили, наверное, на бывшей центральной улице! Телефонная будка, которых 
18 октября 2018, 05:18
Самарцы смогут напрямую летать в Китай

Самарцы смогут напрямую летать в Китай

В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать 
16 октября 2018, 10:38
Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября

Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября

Самарцы выбирают второе название международному аэропорту Курумоч. Первый этап голосования, который продлится до 21 октября, уже стартовал. 
 
Напомним, масштабный проект о присвоении имен выдающихся соотечественников главным аэроузлам страны был презентован несколько дней назад в Общественной палате России. Вторые имена получат 45 
12 октября 2018, 08:45
Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

В пятницу, 12 октября, в Общественной палате Самарской области дискутируют о том, имя какого известного человека нужно присвоить самарскому аэропорту. Напомним, что речь идет не о смене названия, а о присвоении дополнительного наименования. Среди вариантов имена Льва Толстого, Сергея Королева, 
12 октября 2018, 11:48
Самарский аэропорт может получить второе имя

Самарский аэропорт может получить второе имя

В холдинге «Аэропорты регионов», в который входит и самарский "Курумоч", поддержали идею о присвоении воздушным гаваням имен великих россиян.

"У нас уже есть подобный опыт - это ростовский Платов и саратовский Гагарин. - заявляют в компании. - Инициаторами предложения 
9 октября 2018, 09:20
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