|
Самарские школьники готовятся к Параду Памяти
|
12 октября 2018, 11:15
|
Нефутбольный дубль: еще одного игрока "Крыльев Советов" задержали за рулем в состоянии измененного сознания
Этот уик-энд выдался богатым на околофутбольные скандалы. В воскресенье утром, 14 октября, по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали еще одного игрока самарской команды «Крылья Советов» - Георгия Тигиева. Как сообщают активисты «Ночного патруля», при освидетельствовании …
|
14 октября 2018, 08:56
|
Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"
Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде …
|
13 октября 2018, 10:15
|
В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"
В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки …
|
13 октября 2018, 09:07
|
В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика
Тольяттинский "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»" сообщает в "Твиттере", что воспитанники и педагоги учреждения присоединились к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и создали на своей дворовой территории вот такой арт-объект. Деревянный кузнечик, мостик и грибок. "Отдельное …
|
13 октября 2018, 10:15
|
Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого
|
12 октября 2018, 11:48
|
Самарский аэропорт может получить второе имя
|
9 октября 2018, 09:20
|
«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка
В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного …
|
8 октября 2018, 09:18
|
В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью
|
8 октября 2018, 08:33
|
В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов
|
4 октября 2018, 02:43
|
Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы
У граждан, воспользовавшихся услугами Центра бронирования путевок "РоссТур", могут возникнуть проблемы. Как сообщили агентству "Интерфакс" в Российском союзе туриндустрии, компания проинформировала партнеров о приостановке сотрудничества с тремя крупными операторами - "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". При этом она заверяет, …
|
3 октября 2018, 10:17
|
В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»
|
10 сентября 2018, 10:39
|
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов
Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую …
|
5 сентября 2018, 05:23