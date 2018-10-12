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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Самарские школьники готовятся к Параду Памяти

Самарские школьники готовятся к Параду Памяти

7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из нашего города на фронт Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов.  Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией 
12 октября 2018, 11:15
Нефутбольный дубль: еще одного игрока

Нефутбольный дубль: еще одного игрока "Крыльев Советов" задержали за рулем в состоянии измененного сознания

Этот уик-энд выдался богатым на околофутбольные скандалы. В воскресенье утром, 14 октября, по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали еще одного игрока самарской команды «Крылья Советов» - Георгия Тигиева. Как сообщают активисты «Ночного патруля», при освидетельствовании 
14 октября 2018, 08:56
Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля

Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"

Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде 
13 октября 2018, 10:15
В блогах: странный пожар на территории тольяттинского

В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки 
13 октября 2018, 09:07
В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика

В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика

Тольяттинский "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»" сообщает в "Твиттере", что воспитанники и педагоги учреждения присоединились к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и создали на своей дворовой территории вот такой арт-объект. Деревянный кузнечик, мостик и грибок. "Отдельное 
13 октября 2018, 10:15
Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

В пятницу, 12 октября, в Общественной палате Самарской области дискутируют о том, имя какого известного человека нужно присвоить самарскому аэропорту. Напомним, что речь идет не о смене названия, а о присвоении дополнительного наименования. Среди вариантов имена Льва Толстого, Сергея Королева, 
12 октября 2018, 11:48
Самарский аэропорт может получить второе имя

Самарский аэропорт может получить второе имя

В холдинге «Аэропорты регионов», в который входит и самарский "Курумоч", поддержали идею о присвоении воздушным гаваням имен великих россиян.

"У нас уже есть подобный опыт - это ростовский Платов и саратовский Гагарин. - заявляют в компании. - Инициаторами предложения 
9 октября 2018, 09:20
«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного 
8 октября 2018, 09:18
В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В выходные путешественники из Самары вновь были вынуждены ждать своего рейса несколько часов. В субботу, 6 октября, на 16 часов задержали вылет самолета из Самары в Анталью. Проблема коснулась 186 человек. 
 
- Нам в гостинице отказали, кормили один раз. Продлевать 
8 октября 2018, 08:33
В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов

В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов

За прошлую неделю, с 24 по 30 сентября, сотрудники регионального Россельхознадзора проконтролировали 72 рейса и проверили 12 880 единиц багажа. Во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров, которые прилетели в «Курумоч» из Узбекистана и Таджикистана, нашли 142 килограмма запрещенной 
4 октября 2018, 02:43
Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы

Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы

У граждан, воспользовавшихся услугами Центра бронирования путевок "РоссТур", могут возникнуть проблемы. Как сообщили агентству "Интерфакс" в Российском союзе туриндустрии, компания проинформировала партнеров о приостановке сотрудничества с тремя крупными операторами - "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". При этом она заверяет, 
3 октября 2018, 10:17
В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы Самара - Москва - Самара. Планируется, что полеты в этом направлении начнутся с 29 октября, билеты уже можно приобрести в кассах. По информации пресс-службы авиакомпании, рейсы из Самары будут выполняться по понедельникам в 07:00, а 
10 сентября 2018, 10:39
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую 
5 сентября 2018, 05:23
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