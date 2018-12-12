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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь

В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь

В пятницу, 30 ноября, в  самарском аэропорту «Курумоч» на несколько часов был задержан вылет рейса ИЖ -207 авиакомпании «Ижавиа» до Симферополя. Он должен был отправиться в путь в 7:25, но вылет перенесли на 13:45. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора 
30 ноября 2018, 12:41
Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября

Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября

Самарцы выбирают второе название международному аэропорту Курумоч. Первый этап голосования, который продлится до 21 октября, уже стартовал. 
 
Напомним, масштабный проект о присвоении имен выдающихся соотечественников главным аэроузлам страны был презентован несколько дней назад в Общественной палате России. Вторые имена получат 45 
12 октября 2018, 08:45
«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного 
8 октября 2018, 09:18
Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы

Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы

У граждан, воспользовавшихся услугами Центра бронирования путевок "РоссТур", могут возникнуть проблемы. Как сообщили агентству "Интерфакс" в Российском союзе туриндустрии, компания проинформировала партнеров о приостановке сотрудничества с тремя крупными операторами - "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". При этом она заверяет, 
3 октября 2018, 10:17
В Самаре совершил нештатную посадку Boeing с 66 пассажирами на борту

В Самаре совершил нештатную посадку Boeing с 66 пассажирами на борту

16 мая в 19:05 в областное ГУ МЧС поступило сообщение о нештатной ситуации на борту самолета «Боинг 737-500» авиакомпании «ЮТэйр», рейс 357. Судно следовало по маршруту Москва - Самара. Предварительная причина инцидента - несрабатывание сигнализации, которая подтверждает выпуск шасси. На 
16 мая 2015, 10:45
NASA планирует отказаться от самарских ракет к 2017 году

NASA планирует отказаться от самарских ракет к 2017 году

В США уже через 3 года намерены отказаться от услуг России по доставке астронавтов к Международной космической станции. Компаниям Boeing и SpaceX будет выделено около 7 миллиардов долларов на завершение разработки собственного пилотируемого корабля к 2017 году.

С 2011 года на 

17 сентября 2014, 02:23
Останки пилотов Boeing проверят на содержание алкоголя

Останки пилотов Boeing проверят на содержание алкоголя

Эксперты проверят останки пилотов рухнувшего в Казани Boeing на содержание алкоголя, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает "Взгляд".

«Это устанавливается. Мы всегда, когда происходят такие тяжкие катастрофы, выясняем этот вопрос», - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос РИА «Новости», проводилось 

22 ноября 2013, 11:21
«Ростех» без самолетов

«Ростех» без самолетов

У госкорпорации «Ростех» не оказалось денег на выкуп у Boeing предназначенных для «Аэрофлота» 50 самолетов B-737 Next Generation. Как стало известно «Ведомостям», теперь этот контракт может достаться ВТБ, сообщают "Ведомости".

«Дочка» «Ростехнологий» – «Авиакапитал сервис» в ближайшее время может передать группе 

20 июня 2013, 10:54
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