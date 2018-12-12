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В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь
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30 ноября 2018, 12:41
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Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября
Самарцы выбирают второе название международному аэропорту Курумоч. Первый этап голосования, который продлится до 21 октября, уже стартовал.
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12 октября 2018, 08:45
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«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка
В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного …
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8 октября 2018, 09:18
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Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы
У граждан, воспользовавшихся услугами Центра бронирования путевок "РоссТур", могут возникнуть проблемы. Как сообщили агентству "Интерфакс" в Российском союзе туриндустрии, компания проинформировала партнеров о приостановке сотрудничества с тремя крупными операторами - "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". При этом она заверяет, …
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3 октября 2018, 10:17
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В Самаре совершил нештатную посадку Boeing с 66 пассажирами на борту
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16 мая 2015, 10:45
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NASA планирует отказаться от самарских ракет к 2017 году
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17 сентября 2014, 02:23
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Останки пилотов Boeing проверят на содержание алкоголя
Эксперты проверят останки пилотов рухнувшего в Казани Boeing на содержание алкоголя, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает "Взгляд".
«Это устанавливается. Мы всегда, когда происходят такие тяжкие катастрофы, выясняем этот вопрос», - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос РИА «Новости», проводилось …
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22 ноября 2013, 11:21
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«Ростех» без самолетов
У госкорпорации «Ростех» не оказалось денег на выкуп у Boeing предназначенных для «Аэрофлота» 50 самолетов B-737 Next Generation. Как стало известно «Ведомостям», теперь этот контракт может достаться ВТБ, сообщают "Ведомости".
«Дочка» «Ростехнологий» – «Авиакапитал сервис» в ближайшее время может передать группе …
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20 июня 2013, 10:54