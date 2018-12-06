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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин

Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин

В четверг, 6 декабря, были подведены итоги конкурса на замещение должности главы Нефтегорского района области. Вакантное кресло занял Александр Баландин, руководивший министерством строительства Самарской области.
 
- С декабря 2016 года я возглавлял Минстрой. Впереди – новая работа. Покидаю должность с 
6 декабря 2018, 08:36
В блогах: администрация Ленинского района

В блогах: администрация Ленинского района "креативно" украсила свое здание

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке", как администрация Ленинского района умудрилась украсить свое здание к Новому году. "В любом случае символично! Неужели до такого утренняя зарядка доводит?" - иронизирует автор. Читателей креатив чиновников повеселил. Даже предложили это здание досрочно объявить 
6 декабря 2018, 07:48
В блогах: самарцы попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами

В блогах: самарцы попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами

В паблике "ВК" - "Новости Самары - Самара life" горожане попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами. Пост адресован ГИБДД и областному правительству. "Такие светофоры нужны, чтобы водители были предупреждены о том, сколько времени у них есть для проезда 
6 декабря 2018, 07:42
В блогах: ты маньяк?

В блогах: ты маньяк?

Об абсурдной ситуации поведали в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". По ночному Автограду теперь ходят молодые активисты и спрашивают запоздалых прохожих, не маньяки ли те... Похоже, город накрыло подобие истерии после случившегося на днях нападения молодого парня с ножом на 
6 декабря 2018, 07:28
«Делили ритуальный бизнес»: присяжные в Самаре вынесут приговор по делу о заказном убийстве

«Делили ритуальный бизнес»: присяжные в Самаре вынесут приговор по делу о заказном убийстве

В ближайшее время в областной столице будет вынесен приговор по резонансному делу об организации заказного убийства. Причем, конфликт возник из-за передела сфер влияния в ритуальном бизнесе. По делу проходят трое местных жителей 34,47 и 50 лет.

Напомним, что 9 
6 декабря 2018, 02:40
На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг

На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг

В понедельник, 3 декабря, в Самарской области обнаружена серьезная кража на железной дороге. Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении деталей верхнего строительного пути. Вес его добычи составил 350 кг. Сейчас все похищенное изъято, 
5 декабря 2018, 09:38
Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Стали известны подробности жестокого убийства в Кошкинском районе. Напомним, что там погибла беременная женщина. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что в соседней квартире поссорилась супружеская пара. Оперативники выехали по указанному адресу 
4 декабря 2018, 05:54
В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

Во вторник, 4 декабря, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах. В центре скандала оказалась масштабная реконструкция парка имени 50-летия Октября (парка Металлургов). Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил депутат Госдумы по 
4 декабря 2018, 03:05
Подробности ареста высокопоставленного налоговика в Самаре

Подробности ареста высокопоставленного налоговика в Самаре

Еще одно громкое коррупционное дело начало расследоваться в Самарской области. Суд решил отправить под арест начальника контрольного отдела регионального управления Федеральной налоговой службы Александра Петрова. Напомним, его задержали в понедельник сотрудники управления ФСБ по Самарской области по подозрению в получении 
30 ноября 2018, 10:12
В Самаре завели уголовное дело на начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре завели уголовное дело на начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, еще двум местным жителям инкриминируют посредничество взяточничестве.

По версии следствия, в мае этого года начальник 
28 ноября 2018, 08:58
В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района

В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района

Следователи из Тольятти возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Автозаводского района, которого подозревают в получении взятки. По версии следствия, в ноябре злоумышленник получил от представителя ООО взятку - 12 тысяч рублей. Деньги были платой за то, что чиновник не 
27 ноября 2018, 09:09
В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС

В понедельник, 26 ноября, в губернской столице сотрудники управления ФСБ по Самарской области провели спецоперацию. 
 
- В Самаре с поличным при получении взятки в 1 млн руб задержан начальник контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области Александр 
27 ноября 2018, 08:38
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