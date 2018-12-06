В блогах: ты маньяк? … Об абсурдной ситуации поведали в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". По ночному Автограду теперь ходят молодые активисты и спрашивают запоздалых прохожих, не маньяки ли те... Похоже, город накрыло подобие истерии после случившегося на днях нападения молодого парня с ножом на