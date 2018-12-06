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Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин
В четверг, 6 декабря, были подведены итоги конкурса на замещение должности главы Нефтегорского района области. Вакантное кресло занял Александр Баландин, руководивший министерством строительства Самарской области.
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6 декабря 2018, 08:36
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В блогах: администрация Ленинского района "креативно" украсила свое здание
Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке", как администрация Ленинского района умудрилась украсить свое здание к Новому году. "В любом случае символично! Неужели до такого утренняя зарядка доводит?" - иронизирует автор. Читателей креатив чиновников повеселил. Даже предложили это здание досрочно объявить …
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6 декабря 2018, 07:48
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В блогах: самарцы попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами
В паблике "ВК" - "Новости Самары - Самара life" горожане попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами. Пост адресован ГИБДД и областному правительству. "Такие светофоры нужны, чтобы водители были предупреждены о том, сколько времени у них есть для проезда …
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6 декабря 2018, 07:42
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В блогах: ты маньяк?
Об абсурдной ситуации поведали в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". По ночному Автограду теперь ходят молодые активисты и спрашивают запоздалых прохожих, не маньяки ли те... Похоже, город накрыло подобие истерии после случившегося на днях нападения молодого парня с ножом на …
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6 декабря 2018, 07:28
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«Делили ритуальный бизнес»: присяжные в Самаре вынесут приговор по делу о заказном убийстве
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6 декабря 2018, 02:40
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На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг
В понедельник, 3 декабря, в Самарской области обнаружена серьезная кража на железной дороге. Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении деталей верхнего строительного пути. Вес его добычи составил 350 кг. Сейчас все похищенное изъято, …
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5 декабря 2018, 09:38
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Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области
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4 декабря 2018, 05:54
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В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов
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4 декабря 2018, 03:05
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Подробности ареста высокопоставленного налоговика в Самаре
Еще одно громкое коррупционное дело начало расследоваться в Самарской области. Суд решил отправить под арест начальника контрольного отдела регионального управления Федеральной налоговой службы Александра Петрова. Напомним, его задержали в понедельник сотрудники управления ФСБ по Самарской области по подозрению в получении …
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30 ноября 2018, 10:12
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В Самаре завели уголовное дело на начальника контрольного отдела УФНС
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28 ноября 2018, 08:58
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В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района
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27 ноября 2018, 09:09
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В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС
В понедельник, 26 ноября, в губернской столице сотрудники управления ФСБ по Самарской области провели спецоперацию.
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27 ноября 2018, 08:38