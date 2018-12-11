Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна



Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший … Прохожие нашли под окнами одного из домов по улице Победы мужчину с многочисленными травмами и ссадинами. Пострадавший лежал в снегу. Очевидцы тут же позвонили в полицию и «скорую помощь».Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший