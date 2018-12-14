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Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова
Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.
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14 декабря 2018, 01:38
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В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»
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14 декабря 2018, 12:58
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До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни
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14 декабря 2018, 12:24
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Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
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14 декабря 2018, 11:55
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В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской
В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад …
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13 декабря 2018, 09:58
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Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте
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12 декабря 2018, 10:06
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В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной
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11 декабря 2018, 06:11
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В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного
В начале 2019 года в поселке Стройкерамика планируют начать строительство нового детского сада. Об этом сообщили представители министерства образования Самарской области 11 декабря.
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11 декабря 2018, 04:20
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В Самаре стартовала акция «Елка желаний»
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8 декабря 2018, 08:15
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Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре
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7 декабря 2018, 12:48
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В Самаре ищут нового оператора для котельных
Мэрия Самары объявила открытый конкурс на эксплуатацию теплоэнергетических объектов, ранее находившихся в пользовании обанкротившейся «Самарской управляющей теплоэнергетической компании». Начальная цена контракта - 334 млн рублей. Как уже сообщала ТЕРРА, в сентябре СУТЭК была признана несостоятельной, в отношении предприятия открыли …
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27 ноября 2018, 12:06
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В Самаре затопило Московское шоссе в районе памятника Ил-2
В понедельник, 26 ноября, в областной столице затопило Московское шоссе в районе памятника штурмовику Ил-2. Напомним,что там произошла коммунальная авария. Из-за утечки на водоводе диаметром 600 миллиметров проезжая часть на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова оказалась «подмочена». По словам …
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26 ноября 2018, 02:55
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В Тольятти устранили коммунальную аварию в Автозаводском районе
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22 ноября 2018, 09:45
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В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек
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21 ноября 2018, 05:01
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В Тольятти жители нескольких кварталов остались без горячей воды
В среду, 21 ноября, жители четырех кварталов в Тольятти столкнулись с отсутствием горячей воды, температура батарей в домах также понижается. Обеспокоенные горожане пишут в соцсетях, что воспитанников некоторых детских садов отправляют по домам, а тех, кого родители не могут забрать, …
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21 ноября 2018, 11:29
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Около десятка домов остаются без отопления в Самаре
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16 ноября 2018, 11:24