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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.

- Подзащитный ни от кого не укрывался, были забраны те документы, которые интересовали сотрудников, производящих следственные действия. И без всяких препон, 
14 декабря 2018, 01:38
В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи № 11 и 12. Они начнут движение с 6:11, последний рейс запланирован на 19:23. В обратную сторону, от стадиона, они начнут отъезжать в 
14 декабря 2018, 12:58
До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца этого года рабочие закроют тепловой контур Фабрики-кухни в Самаре, об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 
 
- До конца года весь тепловой контур будет закрыт. 
14 декабря 2018, 12:24
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

В четверг, 13 декабря, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. В 9:40 33-летний водитель «Лады Приоры»  ехал по 12 километру автодороги Кинель-Черкассы Урал в направлении села Сергиевск. Внезапно он выдвинулся на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания» с 
14 декабря 2018, 11:55
В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад 
13 декабря 2018, 09:58
Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Во вторник, 11 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. Из-за утечки на водоводе диаметром 900 миллиметров на улице Физкультурной без воды остались жилые дома и один из крупных торговых центров, расположенный около площади Кирова. Отсутствие воды вызвало настоящий 
12 декабря 2018, 10:06
В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 18 октября обвиняемая, жительница Октябрьска, оставила двух своих дочерей - семимесячную малышку и девочку, который исполнился 1 год и 9 
11 декабря 2018, 06:11
В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В начале 2019 года в поселке Стройкерамика планируют начать строительство нового детского сада. Об этом сообщили представители министерства образования Самарской области 11 декабря. 
 
- Из-за того, что проект был разработан в 2015 году, необходимо скорректировать проектно-сметную документацию. После чего он 
11 декабря 2018, 04:20
В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится вот уже 11 лет подряд. Каждый год десятки детей из малообеспеченных семей, сироты и прочие нуждающиеся получают подарки от депутатов самарской городской Думы. Правда, сами они об этом не догадываются. 
 
Для Самары эта новогодняя благотворительная 
8 декабря 2018, 08:15
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

В ночь на пятницу, 7 декабря, в областной столице восстановили водоснабжение семи домов в Октябрьском районе. Напомним, что из-за утечки и незаконного строения, стоящего на инженерных коммуникациях, в них не было холодной воды с 5 декабря. Поврежденный участок водовода при 
7 декабря 2018, 12:48
В Самаре ищут нового оператора для котельных

В Самаре ищут нового оператора для котельных

Мэрия Самары объявила открытый конкурс на эксплуатацию теплоэнергетических объектов, ранее находившихся в пользовании обанкротившейся «Самарской управляющей теплоэнергетической компании». Начальная цена контракта - 334 млн рублей. Как уже сообщала ТЕРРА, в сентябре СУТЭК была признана несостоятельной, в отношении предприятия открыли 
27 ноября 2018, 12:06
В Самаре затопило Московское шоссе в районе памятника Ил-2

В Самаре затопило Московское шоссе в районе памятника Ил-2

В понедельник, 26 ноября, в областной столице затопило Московское шоссе в районе памятника штурмовику Ил-2. Напомним,что там произошла коммунальная авария. Из-за утечки на водоводе диаметром 600 миллиметров проезжая часть на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова оказалась «подмочена». По словам 
26 ноября 2018, 02:55
В Тольятти устранили коммунальную аварию в Автозаводском районе

В Тольятти устранили коммунальную аварию в Автозаводском районе

В ночь на четверг, 22 ноября, в Тольятти было восстановлено теплоснабжение всех потребителей, которых коснулась коммунальная авария в Автозаводском районе. Напомним, что накануне стало известно об утечке на трубопроводе тесплоснабжения диаметром 700 мм на улице Жукова, 8. На резервную схему 
22 ноября 2018, 09:45
В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти 57 многоквартирных домов, в которых проживают 20 377 человек, среди которых 6 792 ребенка остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. О ней стало известно в 09:01 в среду. Оказалось, что на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм в 
21 ноября 2018, 05:01
В Тольятти жители нескольких кварталов остались без горячей воды

В Тольятти жители нескольких кварталов остались без горячей воды

В среду, 21 ноября, жители четырех кварталов в Тольятти столкнулись с отсутствием горячей воды, температура батарей в домах также понижается. Обеспокоенные горожане пишут в соцсетях, что воспитанников некоторых детских садов отправляют по домам, а тех, кого родители не могут забрать, 
21 ноября 2018, 11:29
Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

В Самаре после вчерашней коммунальной аварии на Московском шоссе по-прежнему холодно почти в десятке жилых домов в районе улиц Тихвинской и 8-ой Радиальной.

Напомним, в ночь на четверг там случилась утечка горячей воды, провалился асфальт , а в образовавшуюся яму угодил 

16 ноября 2018, 11:24
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