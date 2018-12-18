В блогах: ко дню памяти погибших журналистов … Блогер samdum напомнил , что в прошедшую субботу отмечался день памяти погибших журналистов. "К Самарской области, к сожалению, эта дата имеет прямое отношение. В 90-е Тольятти был на первом месте в мире по числу убитых журналистов на душу населения. Ребята