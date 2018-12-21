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Материалы по теме:

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В пятницу, 21 декабря, произошел пожар в кафе, расположенном в торговом центре «Айсберг» на улице Дачной. Пожарная сигнализация сработала там около трех часов дня. В заведении находились 23 человека. Все сотрудники и посетители точки общепита смогли самостоятельно выйти из здания. 
21 декабря 2018, 05:46
Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

В пятницу, 21 декабря, иномарка в Тольятти сбила маму с ребенком. Это произошло в 09:05. 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Шкода Октавия», двигалась по бульвару Королева в районе дома № 7. Внезапно она наехала на 35-летнюю женщину и ее девятилетнего сына, 
21 декабря 2018, 04:28
Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Космонавт Олег Коненко, который находится на борту Международной космической станции, сделал фото в футболке «Крыльев Советов» на фоне флага волжан. Как сообщили представители самарского клуба, Олег Кононенко - давний поклонник команды и передал болельщикам новогоднее поздравление. 
 
- В 90-х Олег 
21 декабря 2018, 03:41
В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя

В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя

В четверг, 20 декабря, иномарка сбила пешехода на улице Луцкой в Железнодорожном районе Самары. 27-летний водитель Mitsubishi Lancer напротив дома № 2А наехал на 14-летнюю девочку-подростка. Она пересекала дорогу в неположенном месте, и, как сообщили в облМВД, «вне зоны действия 
21 декабря 2018, 02:10
Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Самарская фирма "Фарм СКД" выплатила 85 млн рублей штрафа за сговор на торгах, сообщает Федеральная Антимонопольная служба России. Это одна из самых крупных штрафных санкций за участие в картеле за последнее время, подчеркивают в ведомстве. Проверка службы установила, что "ФАРМ 
21 декабря 2018, 01:13
В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ 
21 декабря 2018, 11:00
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об уровне зарплат и реальных доходов населения в этом году. По данным подконтрольного ему ведомства, в 2017 году показатель реальной заработной платы составлял 104,6, а уже в 2018 — 108,5.
 
20 декабря 2018, 12:01
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