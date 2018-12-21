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В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»
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21 декабря 2018, 05:46
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Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»
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21 декабря 2018, 04:28
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Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе
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21 декабря 2018, 03:41
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В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя
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21 декабря 2018, 02:10
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Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
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21 декабря 2018, 01:13
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В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей
Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ …
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21 декабря 2018, 11:00
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
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20 декабря 2018, 12:01