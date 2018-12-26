|
В Самаре врача признали виновной в гибели мамы тройняшек
Во вторник, 25 декабря, в областной столице вынесли приговор врачу за смерть мамы тройняшек после родов. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог Наталья Родионова. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Во время расследования …
|
26 декабря 2018, 08:59
|
Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей
«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках …
|
26 декабря 2018, 08:27
|
В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»
|
25 декабря 2018, 10:23
|
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
|
25 декабря 2018, 10:07
|
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
|
19 декабря 2018, 05:24
|
Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит
Никакой застройки территории парка имени 60-летия Советской власти не будет. Об этом еще раз заявили представители администрации Самары. Напомним, на днях стало известно, что мэрия выдала компании «Стройресурс» разрешение на подготовку проекта планировки парковой территории. Так как его разработчик специализируется …
|
7 декабря 2018, 10:45
|
Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти
|
7 декабря 2018, 02:38
|
Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары
В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.
Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим …
|
5 декабря 2018, 04:03
|
Стали известны результаты тендера по кладбищам Самары
В Самаре благоустройством кладбищ займется муниципальное предприятие «Жиллидер», говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявлял другой МУП – «Спецкомбинат ритуальных услуг». Цена контракта - 6 миллионов рублей. Согласно техзданию, подрядчик обязуется следить за чистотой на 19 …
|
30 мая 2018, 01:44
|
Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре
В Самаре разработают регламент предоставления участков на городских кладбищах. Этого потребовал прокурор Самары.
«Установлено, что на территории городского округа Самара осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» и муниципальное казенное учреждение «Ритуал». Согласно требованиям Федерального закона от …
|
25 апреля 2018, 01:32
|
Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре
|
18 апреля 2018, 01:48
|
«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил
Мэрия Новосибирска готовит специфическое мобильное приложение для обнаружения мест захоронений. Муниципальная информационная система "Ритуал" начнет функционировать к концу 2017-го.
|
29 августа 2017, 10:12