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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре врача признали виновной в гибели мамы тройняшек

В Самаре врача признали виновной в гибели мамы тройняшек

Во вторник, 25 декабря, в областной столице вынесли приговор врачу за смерть мамы тройняшек после родов. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог Наталья Родионова. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Во время расследования 
26 декабря 2018, 08:59
Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках 
26 декабря 2018, 08:27
В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»

В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»

В Самарском театре оперы и балета прошла церемония награждения акции «Народное признание». В этом году она проводится уже в 11-й раз. За это время десятки жителей области отмечены в различных номинациях. Это люди самых разных профессий и областей деятельности. Своими 
25 декабря 2018, 10:23
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

В Самарской области зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. По данным Самарастата, за неделю, с 17 по 24 декабря, они подорожали почти на 4,5 процента, на предыдущей семидневке - на 5,5, а в первую неделю декабря - сразу на 
25 декабря 2018, 10:07
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начались работы по бетонированию плиты проезжей части Фрунзенского моста. До конца 2018 года строители забетонируют участок между опорами № 7 и 8. Они положат более 200 м3 бетона. 
 
- Для обеспечения высокого качества работ строителями используются специальные технологические 
19 декабря 2018, 05:24
Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит

Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит

Никакой застройки территории парка имени 60-летия Советской власти не будет. Об этом еще раз заявили представители администрации Самары. Напомним, на днях стало известно, что мэрия выдала компании «Стройресурс» разрешение на подготовку проекта планировки парковой территории. Так как его разработчик специализируется 
7 декабря 2018, 10:45
Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

В пятницу, 7 декабря, в центре внимания городских властей, представителей прессы и общественников оказался парк имени 60-летия Советской власти. Напомним, что в течение последней недели тема не уходит с повестки - компания «Стройресурс» обратилась в мэрию за разрешением на разработку 
7 декабря 2018, 02:38
Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары

Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары

В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.

Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим 
5 декабря 2018, 04:03
Стали известны результаты тендера по кладбищам Самары

Стали известны результаты тендера по кладбищам Самары

В Самаре благоустройством кладбищ займется муниципальное предприятие «Жиллидер», говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявлял другой МУП – «Спецкомбинат ритуальных услуг». Цена контракта - 6 миллионов рублей. Согласно техзданию, подрядчик обязуется следить за чистотой на 19 

30 мая 2018, 01:44
Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре

Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре

В Самаре разработают регламент предоставления участков на городских кладбищах. Этого потребовал прокурор Самары.

«Установлено, что на территории городского округа Самара осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» и муниципальное казенное учреждение «Ритуал». Согласно требованиям Федерального закона от 

25 апреля 2018, 01:32
Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре

Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре

В Самаре глава города Елена Лапушкина подписала постановление о закрытии двух кладбищ – «Яблонька» в Кировском районе и «Кряжское» около Уральского шоссе. Свободных мест на этих кладбищах не осталось. Возможны будут только семейные подзахоронения – близких родственников или супругов в 

18 апреля 2018, 01:48
«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

Мэрия Новосибирска готовит специфическое мобильное приложение для обнаружения мест захоронений. Муниципальная информационная система "Ритуал" начнет функционировать к концу 2017-го.
Пользуясь компьютером, планшетом либо смартфоном, можно будет вбить в приложении данные ушедшего из жизни знакомого или родственника, включая фамилию и дату 

29 августа 2017, 10:12
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