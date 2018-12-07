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В Самаре стартовала акция «Елка желаний»
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8 декабря 2018, 08:15
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«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе
В ночь на воскресенье, 9 декабря, в Самаре сотрудники полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя, управлявшего арендованной машиной. По предварительным данным, за рулем «Делимобиля» сидел известный самарский стоматолог. Как пишут охотники на нарушителей, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения.
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9 декабря 2018, 08:07
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В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев
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9 декабря 2018, 07:43
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В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий
Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, …
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7 декабря 2018, 11:45
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В блогах: битва за сахар в "Ашане"
Блогер ruben4eg163 поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены …
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8 декабря 2018, 09:39
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Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти
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7 декабря 2018, 02:38
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Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары
В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.
Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим …
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5 декабря 2018, 04:03
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Самарцы предложили построить Центр единоборств в «Волгаре»
На самарском портале «Вместе», который был создан региональными властями, подвели итоги голосования по выбору места для нового Центра спортивных единоборств. Напомним, что в этом комплексе будут проходить не только учебно-тренировочные занятия, но и соревнования национального и международного уровней по …
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23 октября 2018, 11:47
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В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной
В Самаре снесут жилые дома, чтобы построить магистраль Центральную, следует из информации на портале госзакупок. Областной минтранс объявил торги для покупки 4 квартир: одно- и двухкомнатных. Жилье предоставят владельцам в качестве компенсации по договору соцнайма. Как говорится в документах, чтобы …
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9 октября 2018, 09:30
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Посетители с «птичьими» фамилиями получат скидку в московском зоопарке
Посетителям Московского зоопарка с "птичьими" фамилиями предоставят скидку. О необычной акции сообщает портал московской мэрии.
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10 мая 2017, 03:24
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Росимущество решило дарить изъятых у браконьеров животных
Глава Росимущества Дмитрий Пристансков рассказал, как можно решить судьбу изъятых у браконьеров животных. Он предложил отдавать их в зоопарки.
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26 апреля 2017, 09:38