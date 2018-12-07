3
20
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.12.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится вот уже 11 лет подряд. Каждый год десятки детей из малообеспеченных семей, сироты и прочие нуждающиеся получают подарки от депутатов самарской городской Думы. Правда, сами они об этом не догадываются. 
 
Для Самары эта новогодняя благотворительная 
8 декабря 2018, 08:15
«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе

«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе

В ночь на воскресенье, 9 декабря, в Самаре сотрудники полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя, управлявшего арендованной машиной. По предварительным данным, за рулем «Делимобиля» сидел известный самарский стоматолог. Как пишут охотники на нарушителей, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. 
 
- Результаты 
9 декабря 2018, 08:07
В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев

В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев

В воскресенье, 9 декабря, в областной столице произошла очередная автоавария на трамвайных путях. ДТП случилось на улице Пензенской. По словам очевидцев, водитель иномарки «Сузуки» не сумел справиться с управлением, выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с «Мицубиси» и 
9 декабря 2018, 07:43
В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, 
7 декабря 2018, 11:45
В блогах: битва за сахар в

В блогах: битва за сахар в "Ашане"

Блогер ruben4eg163  поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены 
8 декабря 2018, 09:39
Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

В пятницу, 7 декабря, в центре внимания городских властей, представителей прессы и общественников оказался парк имени 60-летия Советской власти. Напомним, что в течение последней недели тема не уходит с повестки - компания «Стройресурс» обратилась в мэрию за разрешением на разработку 
7 декабря 2018, 02:38
Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары

Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары

В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.

Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим 
5 декабря 2018, 04:03
Самарцы предложили построить Центр единоборств в «Волгаре»

Самарцы предложили построить Центр единоборств в «Волгаре»

На самарском портале «Вместе», который был создан региональными властями, подвели итоги голосования по выбору места для нового Центра спортивных единоборств. Напомним, что в этом комплексе будут проходить не только учебно-тренировочные занятия, но и соревнования национального и международного уровней по 
23 октября 2018, 11:47
В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной

В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной

В Самаре снесут жилые дома, чтобы построить магистраль Центральную, следует из информации на портале госзакупок. Областной минтранс объявил торги для покупки 4 квартир: одно- и двухкомнатных. Жилье предоставят владельцам в качестве компенсации по договору соцнайма. Как говорится в документах, чтобы 
9 октября 2018, 09:30
Посетители с «птичьими» фамилиями получат скидку в московском зоопарке

Посетители с «птичьими» фамилиями получат скидку в московском зоопарке

Посетителям Московского зоопарка с "птичьими" фамилиями предоставят скидку. О необычной акции сообщает портал московской мэрии.
Как отмечается, люди с соответствующими фамилиями получат возможность приобрести входной билет с 40-процентной скидкой. Для этого потребуется только показать любое удостоверение личности.
Акция будет идти 

10 мая 2017, 03:24
Росимущество решило дарить изъятых у браконьеров животных

Росимущество решило дарить изъятых у браконьеров животных

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков рассказал, как можно решить судьбу изъятых у браконьеров животных. Он предложил отдавать их в зоопарки.
По действующему законодательству такие представители фауны выставляются на аукционах и закрытых торгах, а если покупателей не найдется, то зверей должны уничтожить. 

26 апреля 2017, 09:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх