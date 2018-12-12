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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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В блогах: Берите пример с Томска!

В блогах: Берите пример с Томска!

Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за 
12 декабря 2018, 09:08
В блогах: две дыры

В блогах: две дыры

"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой 
12 декабря 2018, 09:01
«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

Самарские «Крылья Советов» планируют усилить с помощью 4-6 новых игроков. Об этом рассказал главный тренер команды Миодраг Божович. По словам наставника, футбольный клуб - трудная работа: идет селекция и команда строится. 

- В Самаре хотят создать коллектив, который был бы 
12 декабря 2018, 05:28
В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

С 12 декабря в Сызрани постановлением губернатора объявлен карантин по бешенству — в городе нашли зараженное смертельным вирусом животное. Предполагается, что карантин продлится до 12 февраля. Во время него нельзя продавать животных, вывозить их за границы населенного пункта, проводить выставки 
12 декабря 2018, 05:02
В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

Во вторник вечером, 11 декабря, в Сергиевском районе произошла авария с пострадавшими. 37-летний водитель иномарки Chery Tiggo ехал по 1108 километру трассы М-5 «Урал» в сторону Самары. Автомобилист не сумел выбрать безопасную скорость, «догнал» колесный трактор Беларус и врезался в 
12 декабря 2018, 01:51
Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Во вторник, 11 декабря, произошла крупная автоавария в Тольятти. В 7:40 47-летний водитель иномарки Nissan Note ехал по улице Борковской со стороны Коммунальной в направлении Южного шоссе. В районе дома № 43 по Борковской автомобилист выдвинулся на встречную полосу, где 
12 декабря 2018, 12:44
В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила 
12 декабря 2018, 12:08
В Сызрани «десятка» протаранила дорожное ограждение

В Сызрани «десятка» протаранила дорожное ограждение

Во вторник, 11 декабря, в Сызрани произошла дорожная авария около поворота под мосты на улице Декабристов, напротив недостроенной соборной мечети. Легковушка ВАЗ-2110 врезалась в металлическое ограждение проезжей части. Известно, что машина получила механические повреждения в передней части кузова. На месте 
12 декабря 2018, 08:40
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