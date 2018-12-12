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В блогах: Берите пример с Томска!
Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за …
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12 декабря 2018, 09:08
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В блогах: две дыры
"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой …
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12 декабря 2018, 09:01
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«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками
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12 декабря 2018, 05:28
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В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена
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12 декабря 2018, 05:02
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В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор
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12 декабря 2018, 01:51
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Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки
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12 декабря 2018, 12:44
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В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз
В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила …
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12 декабря 2018, 12:08
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В Сызрани «десятка» протаранила дорожное ограждение
Во вторник, 11 декабря, в Сызрани произошла дорожная авария около поворота под мосты на улице Декабристов, напротив недостроенной соборной мечети. Легковушка ВАЗ-2110 врезалась в металлическое ограждение проезжей части. Известно, что машина получила механические повреждения в передней части кузова. На месте …
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12 декабря 2018, 08:40