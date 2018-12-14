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Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа
Сотрудникам дежурной части Новокуйбышевска сообщили, что в заброшенном гаражном боксе нашли тело неизвестной женщины. Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, собрала улики и опросила заявителя. Мужчина рассказал, что около полуночи он услышал звук падения тяжелого предмета, а затем увидел на улице …
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14 декабря 2018, 08:48
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Земельные махинации в Тольятти
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14 декабря 2018, 08:14
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На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель
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13 декабря 2018, 09:44
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В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке
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13 декабря 2018, 09:17
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Под Самарой в ДТП со «школьной» «Газелью» пострадали четверо взрослых
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13 декабря 2018, 01:56
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На трассе под Самарой маршрутка с надписью «Дети» улетела в кювет после ДТП
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13 декабря 2018, 12:12
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В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу
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13 декабря 2018, 11:44