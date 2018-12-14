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Материалы по теме:

Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа

Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа

Сотрудникам дежурной части Новокуйбышевска сообщили, что в заброшенном гаражном боксе нашли тело неизвестной женщины. Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, собрала улики и опросила заявителя. Мужчина рассказал, что около полуночи он услышал звук падения тяжелого предмета, а затем увидел на улице 
14 декабря 2018, 08:48
Земельные махинации в Тольятти

Земельные махинации в Тольятти

Региональные антимонопольщики уличили мэрию Тольятти в создании для некой фирмы "Бизнес Актив" преимущественных условий при получении муниципального имущества. Общество взяло в аренду 84 земельных участка, 81 из которых можно использовать под магазины. Но в ходе торгов данный факт не упоминался 
14 декабря 2018, 08:14
На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель

На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель

В четверг, 13 декабря, произошла смертельная авария в Волжском районе. По предварительной версии, в 19:00 водитель иномарки Hyundai ехал по дороге «Обводная города Самара». По неизвестной причине, на 57 километре он выдвинулся на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, двигавшимся 
13 декабря 2018, 09:44
В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По версии следствия, 9 ноября примерно в 19:00 «при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования 
13 декабря 2018, 09:17
Под Самарой в ДТП со «школьной» «Газелью» пострадали четверо взрослых

Под Самарой в ДТП со «школьной» «Газелью» пострадали четверо взрослых

Стали известны подробности ДТП с участием «школьной» «Газели». Напомним, что авария случилась в Красноярском районе примерно в 9:10. По информации регионального ГУ МВД, на 1053 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись иномарка «Киа» и микроавтобус «Газель», в котором в этот момент 
13 декабря 2018, 01:56
На трассе под Самарой маршрутка с надписью «Дети» улетела в кювет после ДТП

На трассе под Самарой маршрутка с надписью «Дети» улетела в кювет после ДТП

В четверг, 13 декабря, на трассе М-5 около села Большая Каменка в Красноярском районе произошла дорожная авария. При сложных метеоусловиях (там до сих пор идет ледяной дождь) столкнулись легковушка «Киа» и маршрутный микроавтобус, в котором могли находиться дети. После удара 
13 декабря 2018, 12:12
В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

Во вторник, 12 декабря, поздно вечером произошла авария в Кировском районе Самары. 34-летний водитель уехал на иномарке Dongfeng по улице Георгия Димитрова в направлении улицы Стара-Загора. Напротив дома № 42 по Димитрова шофер легковушки не сумел справиться с управлением и 
13 декабря 2018, 11:44
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