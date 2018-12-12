3
49
49
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
 
- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает 
12 декабря 2018, 02:29
В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

Во вторник вечером, 11 декабря, в Сергиевском районе произошла авария с пострадавшими. 37-летний водитель иномарки Chery Tiggo ехал по 1108 километру трассы М-5 «Урал» в сторону Самары. Автомобилист не сумел выбрать безопасную скорость, «догнал» колесный трактор Беларус и врезался в 
12 декабря 2018, 01:51
Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Уже в четверг, 13 декабря, будут подведены итоги конкурса по выбору нового главы Жигулевска. Пока на это кресло претендуют шесть кандидатов, прием документов завершился накануне. Напомним, что должность стала вакантной после отставки Владимира Классена, занимавшего ее с 2013 года. Свой 
12 декабря 2018, 01:16
Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Во вторник, 11 декабря, произошла крупная автоавария в Тольятти. В 7:40 47-летний водитель иномарки Nissan Note ехал по улице Борковской со стороны Коммунальной в направлении Южного шоссе. В районе дома № 43 по Борковской автомобилист выдвинулся на встречную полосу, где 
12 декабря 2018, 12:44
В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила 
12 декабря 2018, 12:08
Жива, здорова: 15-летнюю девочку, пропавшую 1,5 месяца назад, нашли в Новокуйбышевске

Жива, здорова: 15-летнюю девочку, пропавшую 1,5 месяца назад, нашли в Новокуйбышевске

Поиски 15-летней Виктории в Самарской области завершились благополучно. Передает в ВК добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
 
Девочка пропала 6 октября. Родители обратились за помощью к поисковикам. Где юная особа «путешествовала», пока не уточняется. По словам очевидцев, за все 
25 ноября 2018, 04:36
В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре волонтеры и полиция ищут 14-летнего Илью Шаповалова. Во вторник утром, 4 сентября, подросток ушел со двора школы в Октябрьском районе областной столицы и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. 

Приметы: на вид 14 лет, рост 
5 сентября 2018, 01:09
В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку

В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку

В Самарской области разыскивают двух пропавших подростков – парня и девушку 16 лет из Новокуйбышевска. Как сообщили сегодня в правоохранительных органах, утром 16 октября они ушли из дома и до настоящего времени не вернулись. К поискам подключили волонтеров. Сотрудники подразделения 
19 октября 2017, 05:28
В Самарской области пропали девочки-сестры 14 и 15 лет

В Самарской области пропали девочки-сестры 14 и 15 лет

Самарские правоохранители и добровольцы разыскивают двух пропавших девочек 14 и 15 лет. Сестры, проживающие в поселке Южном Большеглушицкого района, 30 мая ушли из дома и до сих пор не вернулись, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
1 июня 2017, 12:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх