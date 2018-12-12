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Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»
Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
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12 декабря 2018, 02:29
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В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор
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12 декабря 2018, 01:51
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Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка
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12 декабря 2018, 01:16
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Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки
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12 декабря 2018, 12:44
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В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз
В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила …
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12 декабря 2018, 12:08
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Жива, здорова: 15-летнюю девочку, пропавшую 1,5 месяца назад, нашли в Новокуйбышевске
Поиски 15-летней Виктории в Самарской области завершились благополучно. Передает в ВК добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
Девочка пропала 6 октября. Родители обратились за помощью к поисковикам. Где юная особа «путешествовала», пока не уточняется. По словам очевидцев, за все …
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25 ноября 2018, 04:36
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В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка
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5 сентября 2018, 01:09
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В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку
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19 октября 2017, 05:28
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В Самарской области пропали девочки-сестры 14 и 15 лет
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1 июня 2017, 12:35