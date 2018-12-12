Жива, здорова: 15-летнюю девочку, пропавшую 1,5 месяца назад, нашли в Новокуйбышевске Передает в ВК добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".



Девочка пропала 6 октября. Родители обратились за помощью к поисковикам. Где юная особа «путешествовала», пока не уточняется. По словам очевидцев, за все … Поиски 15-летней Виктории в Самарской области завершились благополучно.добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".Девочка пропала 6 октября. Родители обратились за помощью к поисковикам. Где юная особа «путешествовала», пока не уточняется. По словам очевидцев, за все