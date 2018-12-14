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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.

- Подзащитный ни от кого не укрывался, были забраны те документы, которые интересовали сотрудников, производящих следственные действия. И без всяких препон, 
14 декабря 2018, 01:38
В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи № 11 и 12. Они начнут движение с 6:11, последний рейс запланирован на 19:23. В обратную сторону, от стадиона, они начнут отъезжать в 
14 декабря 2018, 12:58
До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца этого года рабочие закроют тепловой контур Фабрики-кухни в Самаре, об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 
 
- До конца года весь тепловой контур будет закрыт. 
14 декабря 2018, 12:24
В Сызрани «Калина» залетела под грузовик: пострадала пассажирка

В Сызрани «Калина» залетела под грузовик: пострадала пассажирка

Накануне утром, 13 декабря, произошла авария на проспекте 50 лет Октября в Сызрани. По информации областного Главка полиции, столкнулись «Лада Калина» и грузовик ЗИЛ-130. По официальным данным, 58-летний водитель легковушки ехал со стороны Уваровки, и в какой-то момент разогнался. Но 
14 декабря 2018, 10:41
В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»

В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»

В четверг вечером, 13 декабря, в Сызрани случилось массовое ДТП. Около моста через реку Крымза на улице Рабочей столкнулись три машины - Nissan Qashqai, BMW X5 и отечественная «Лада Калина».

По словам очевидца, водитель немецкого внедорожника, ехавший со стороны 
14 декабря 2018, 09:17
На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель

На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель

В четверг, 13 декабря, произошла смертельная авария в Волжском районе. По предварительной версии, в 19:00 водитель иномарки Hyundai ехал по дороге «Обводная города Самара». По неизвестной причине, на 57 километре он выдвинулся на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, двигавшимся 
13 декабря 2018, 09:44
Под Самарой в ДТП со «школьной» «Газелью» пострадали четверо взрослых

Под Самарой в ДТП со «школьной» «Газелью» пострадали четверо взрослых

Стали известны подробности ДТП с участием «школьной» «Газели». Напомним, что авария случилась в Красноярском районе примерно в 9:10. По информации регионального ГУ МВД, на 1053 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись иномарка «Киа» и микроавтобус «Газель», в котором в этот момент 
13 декабря 2018, 01:56
Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения

Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения

Правоохранительные органы и волонтеры ищут бесследно исчезнувшую самарчанку Лину Сторожеву. 34-летняя женщина пропала еще 14 октября, но ее не могут найти до сих пор. Как сообщили родственники женщины, в тот день она должна была приехать к своей матери, но так 
12 декабря 2018, 04:39
Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая 

10 декабря 2018, 04:29
Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве

Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве

Подозреваемого в серии нападений на женщин в Тольятти задержали. 22-летний Артем Семенов уже успел покинуть Самарскую область и его нашли на одном из вокзалов в Москве. Операция проводилась совместными усилиями оперативников Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами 

6 декабря 2018, 09:16
Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

ГУ МВД России по Самарской области сообщило приметы мужчины, который подозревается в нападении на женщин в Тольятти. Предполагаемому злоумышленнику на вид около 30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвета, синие джинсы и 

3 декабря 2018, 03:20
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