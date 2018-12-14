|
Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали
|
14 декабря 2018, 05:42
|
В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета
|
14 декабря 2018, 04:57
|
В Самаре на Ставропольской/Матросова появилась огромная яма с водой
|
14 декабря 2018, 04:03
|
В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
|
14 декабря 2018, 02:35
|
В блогах: на "АВТОВАЗе" собираются поменять ботинки Panda
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что на "АВТОВАЗе" собираются заменить обувь для рабочих. Они сейчас ходят в ботинках Panda. Сотрудники давно жалуются на их неудобство. Они тяжелые, натирают, металлический подносок давит на пальцы. В итоге завод все-таки решил …
|
23 ноября 2018, 11:15
|
Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон
|
21 ноября 2018, 08:53
|
«АвтоВАЗ» возвращает долги
«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий …
|
17 ноября 2018, 08:15
|
В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta
В паблике "Life" также в "ВК" рассказали про австрийского журналиста, который похвалил новую "Ладу Весту Кросс". Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену: в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро. Соответствие двигателя экостандарту Евро-6 и …
|
12 ноября 2018, 07:09