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Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали

Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали

Сотрудники МВД России задержали жителя Самары, который подозревается в мошенничестве.

- Установлено, что в полицию обратилась помощница одного известного музыкального продюсера и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее 
14 декабря 2018, 05:42
В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета

В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета

В Тольятти полицейские и волонтеры разыскивают 15-летнего подростка. Известно, что 13 декабря примерно в 08:00 Даниил Артамонов находился около дома № 7а по улице Свердлова в Автозаводском районе, а затем его никто не видел. До сих пор о его местонахождении 
14 декабря 2018, 04:57
В Самаре на Ставропольской/Матросова появилась огромная яма с водой

В Самаре на Ставропольской/Матросова появилась огромная яма с водой

В пятницу днем, 14 декабря, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. Как передает с места событий корреспондент «Терры», на пересечении улиц Ставропольской и Матросова образовался провал в асфальте. На вид размер ямы примерно 2х2 метра, она залита водой, которая разлилась 
14 декабря 2018, 04:03
В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
В блогах: на

В блогах: на "АВТОВАЗе" собираются поменять ботинки Panda

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что на "АВТОВАЗе" собираются заменить обувь для рабочих. Они сейчас ходят в ботинках Panda. Сотрудники давно жалуются на их неудобство. Они тяжелые, натирают, металлический подносок давит на пальцы. В итоге завод все-таки решил 
23 ноября 2018, 11:15
Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

В Токио арестовали главу совета директоров Nissan, бывшего председателя правления «АвтоВАЗа» Карлоса Гона. Топ-менеджера подозревают в сокрытии доходов. В компании Nissan уже подтвердили, что Гон много лет занижал данные о личном заработке. Из-за этого его планировали уволить. После сообщения об 
21 ноября 2018, 08:53
«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий 
17 ноября 2018, 08:15
В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

В паблике "Life" также в "ВК" рассказали про австрийского журналиста, который похвалил новую "Ладу Весту Кросс". Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену: в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро. Соответствие двигателя экостандарту Евро-6 и 
12 ноября 2018, 07:09
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