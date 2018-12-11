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В блогах: о пробках
Журналист Евгений Курдов в "Фейсбуке" рассуждает на одну из вечных тем: о пробках и причинах их появления. "Сегодня по пути на работу застрял на въезде в Самару на Южном шоссе, - пишет автор. - Как оказалось, пробку создали доблестные …
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11 декабря 2018, 10:04
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В блогах: осторожно, злая собака!
"В селе Узюково по улицам гуляет алабай, будьте осторожны", - пишет один из участников сообщества "Типичный Тольятти" соцсети "ВКонтакте", выложивший видео нападения, записанное камерой наблюдения. "Мой отец из-за этой собаки пострадал, - рассказывает автор. - Ладно, он от нее …
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11 декабря 2018, 09:46
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В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019
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11 декабря 2018, 05:54
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Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша
Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
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11 декабря 2018, 04:44
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В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного
В начале 2019 года в поселке Стройкерамика планируют начать строительство нового детского сада. Об этом сообщили представители министерства образования Самарской области 11 декабря.
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11 декабря 2018, 04:20
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В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими
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11 декабря 2018, 03:17
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Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна
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11 декабря 2018, 02:29
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Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви
Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, …
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11 декабря 2018, 12:45
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В Самаре стартовала акция «Елка желаний»
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8 декабря 2018, 08:15
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В Самаре распределяют свободные места в детсадах
Сегодня, 5 декабря, в Самаре проходит очередное распределение свободных мест в детсадах города. Родителям напоминают, что для успешного зачисления ребенка необходимо проверять и уточнять информацию, размещенную в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования». В случае обнаружения неточностей необходимо …
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5 декабря 2018, 10:30
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Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани
5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».
Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого …
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5 декабря 2018, 10:14