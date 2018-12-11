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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: о пробках

В блогах: о пробках

Журналист Евгений Курдов в "Фейсбуке" рассуждает на одну из вечных тем: о пробках и причинах их появления. "Сегодня по пути на работу застрял на въезде в Самару на Южном шоссе, - пишет автор. - Как оказалось, пробку создали доблестные 
11 декабря 2018, 10:04
В блогах: осторожно, злая собака!

В блогах: осторожно, злая собака!

"В селе Узюково по улицам гуляет алабай, будьте осторожны", - пишет один из участников сообщества "Типичный Тольятти" соцсети "ВКонтакте", выложивший видео нападения, записанное камерой наблюдения. "Мой отец из-за этой собаки пострадал, - рассказывает автор. - Ладно, он от нее 
11 декабря 2018, 09:46
В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

Во вторник, 11 декабря, на заседании думы Тольятти был во втором чтении принят бюджет города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Основные параметры главного финансового документа изменились. Общий объем доходов увеличился на 394, 5 тысяч рублей и 
11 декабря 2018, 05:54
Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
11 декабря 2018, 04:44
В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В начале 2019 года в поселке Стройкерамика планируют начать строительство нового детского сада. Об этом сообщили представители министерства образования Самарской области 11 декабря. 
 
- Из-за того, что проект был разработан в 2015 году, необходимо скорректировать проектно-сметную документацию. После чего он 
11 декабря 2018, 04:20
В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В полицию обратился житель Тольятти, который рассказал, что в районе дома № 34 на площади Свободы едет автомобиль ВАЗ 2115, водитель которого, предположительно, может быть пьян. Экипаж ДПС попытался остановить легковушку, но не тут-то было: шофер попробовал скрыться, инспектора ГИБДД 
11 декабря 2018, 03:17
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Прохожие нашли под окнами одного из домов по улице Победы мужчину с многочисленными травмами и ссадинами. Пострадавший лежал в снегу. Очевидцы тут же позвонили в полицию и «скорую помощь».

Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший 
11 декабря 2018, 02:29
Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, 
11 декабря 2018, 12:45
В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится вот уже 11 лет подряд. Каждый год десятки детей из малообеспеченных семей, сироты и прочие нуждающиеся получают подарки от депутатов самарской городской Думы. Правда, сами они об этом не догадываются. 
 
Для Самары эта новогодняя благотворительная 
8 декабря 2018, 08:15
В Самаре распределяют свободные места в детсадах

В Самаре распределяют свободные места в детсадах

Сегодня, 5 декабря, в Самаре проходит очередное распределение свободных мест в детсадах города. Родителям напоминают, что для успешного зачисления ребенка необходимо проверять и уточнять информацию, размещенную в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования». В случае обнаружения неточностей необходимо 
5 декабря 2018, 10:30
Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».

Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого 
5 декабря 2018, 10:14
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