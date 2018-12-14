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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
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14 декабря 2018, 02:35
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Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова
Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.
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14 декабря 2018, 01:38
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В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»
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14 декабря 2018, 12:58
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Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
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14 декабря 2018, 11:55
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Самарская Фабрика-кухня перейдет к Третьяковской галерее весной
Договор на корректировку проекта реставрации Фабрики-кухни в Самаре будет заключен до 3 декабря, сообщил депутат Госдумы России по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн в твиттере. Накануне прошло первое заседание рабочей группы министерства культуры России по созданию в уникальном …
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21 ноября 2018, 10:50
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Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре
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15 ноября 2018, 09:57
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура
Продолжение скандальной истории с гламурной вечеринкой на территории самарского памятника федерального значения - дачи купца Константина Головкина, где после реконструкции планируют открыть новый музейный комплекс. Напомним, 12 октября там праздновали открытие бутика одного из британских модных брендов. После того, как …
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1 ноября 2018, 09:23
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В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки
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6 сентября 2018, 04:56
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В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю
Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
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6 сентября 2018, 11:57
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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре
Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.
Согласно условиям контракта, …
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16 июля 2018, 05:30