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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.

- Подзащитный ни от кого не укрывался, были забраны те документы, которые интересовали сотрудников, производящих следственные действия. И без всяких препон, 
14 декабря 2018, 01:38
В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи № 11 и 12. Они начнут движение с 6:11, последний рейс запланирован на 19:23. В обратную сторону, от стадиона, они начнут отъезжать в 
14 декабря 2018, 12:58
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

В четверг, 13 декабря, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. В 9:40 33-летний водитель «Лады Приоры»  ехал по 12 километру автодороги Кинель-Черкассы Урал в направлении села Сергиевск. Внезапно он выдвинулся на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания» с 
14 декабря 2018, 11:55
Самарская Фабрика-кухня перейдет к Третьяковской галерее весной

Самарская Фабрика-кухня перейдет к Третьяковской галерее весной

Договор на корректировку проекта реставрации Фабрики-кухни в Самаре будет заключен до 3 декабря, сообщил депутат Госдумы России по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн в твиттере. Накануне прошло первое заседание рабочей группы министерства культуры России по созданию в уникальном 
21 ноября 2018, 10:50
Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Стало известно, что за сооружение строят около здания Фабрики-кухни на Ново-Садовой в Самаре. Напомним, что ранее горожане подняли вопрос в соцсетях - они переживали, что у будущего филиала Третьяковской галереи возводят гараж или что-то подобное. Объект находится по соседству с 
15 ноября 2018, 09:57
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура

Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура

Продолжение скандальной истории с гламурной вечеринкой на территории самарского памятника федерального значения - дачи купца Константина Головкина, где после реконструкции планируют открыть новый музейный комплекс. Напомним, 12 октября там праздновали открытие бутика одного из британских модных брендов. После того, как 
1 ноября 2018, 09:23
В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки

В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки

В здании Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре разместят филиал Третьяковской галереи. Об этом рассказал в четверг, 6 сентября, во время рабочего визита в наш город и.о. министра культуры России Николай Малаков.
 
- Считаю, что филиалу Третьяковской галереи здесь быть! 
6 сентября 2018, 04:56
В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
 
Речь идет о «неиспользуемых объектах культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Эти здания относятся к 
6 сентября 2018, 11:57
Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».

По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он 
20 августа 2018, 03:28
Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

 Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.

Согласно условиям контракта, 

16 июля 2018, 05:30
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