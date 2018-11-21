На здании Фабрики-кухни в Самаре начались работы по размещению огромного баннера. Конструкция должна прикрыть всю постройку. На полотне разместили высказывание художника Юрия Альберта «Искусство не для того, чтобы на него смотреть, а для того, чтобы о нем думать. Автором идеи …