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Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре
В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили …
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15 июня 2018, 12:29
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47
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Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре
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15 июня 2018, 10:04
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Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре
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14 июня 2018, 04:39
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По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 08:03
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Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков
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4 декабря 2017, 07:01
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Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны
Реставрация Фабрики-кухни в Самаре будет продолжена. Об этом ТРК «ТЕРРА» в четверг заявили представители государственного музейно-выставочного центра, который является заказчиком работ. Восстановление здания оценивается в 600 миллионов рублей. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что принято решение сменить …
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13 октября 2017, 11:27
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За реконструкцию Фабрики-кухни заплатят другому
Возобновление реконструкции Фабрики-кухни откладывается. Напомним, в сентябре «ТЕРРА» рассказывала о том, что новый проект ремонта уникального памятника культуры федерального значения отправлен на экспертизу, работы по нему оцениваются в 600 миллионов рублей. Теперь же стало известно, что завершать реконструкцию Фабрики-кухни будет …
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10 октября 2017, 09:52
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Фабрику-Кухню доделают после ЧМ-2018
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22 сентября 2017, 09:20