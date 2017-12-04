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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Фабрику-Кухню доделают после ЧМ-2018

В ближайшее время в Самаре может возобновиться реконструкция здания Фабрики-Кухни на улице Ново-Садовой. Напомним, работы на объекте начались в начале этого года, однако летом прекратились - по некоторым данным из-за выявленных недостатков, которые изначально не были учтены в проекте. В 

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Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас 

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Мэрия Самары не смогла взыскать с Хинштейна 8,5 млн рублей

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19 августа 2016, 03:02
Самарский депутат о Хинштейне:

Самарский депутат о Хинштейне: "Пьяный дебошир, который порочит нашу власть!"

Вячеслав Малеев, отстранённый от праймериз "Единой России",  обвинил Александра Хинштейна в клевете.  Напомним, последний публично заявлял о связях Малеева с ОПГ. Эти обвинения в свой адрес самарский депутат назвал "домыслами, переходящими в откровенную ложь". Говорит, что, в 90-е стал случайным 

25 мая 2016, 09:41
Александр Хинштейн снялся с праймериз «Единой России»

Александр Хинштейн снялся с праймериз «Единой России»

Он принял такое решение в связи с новым назначением. Хинштейн стал советником секретаря генсовета партии Сергея Неверова. Об этом Неверов сообщил на заседании федерального оргкомитета по предварительному голосованию.

Хинштейн будет отвечать за взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам подготовки и 

19 мая 2016, 02:36
Александр Хинштейн провел последнюю пресс-конференцию в Самаре

Александр Хинштейн провел последнюю пресс-конференцию в Самаре

Как заявил депутат Государственной Думы, он будет представлять интересы жителей 63-го региона до декабря 2016 года и у него еще осталось много вопросов к представителям местной власти.

При этом баллотироваться в федеральный парламент на новый срок он будет  уже в Нижней 

27 апреля 2016, 01:04
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