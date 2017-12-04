Он принял такое решение в связи с новым назначением. Хинштейн стал советником секретаря генсовета партии Сергея Неверова. Об этом Неверов сообщил на заседании федерального оргкомитета по предварительному голосованию.

Хинштейн будет отвечать за взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам подготовки и …