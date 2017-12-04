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Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре
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4 декабря 2017, 04:09
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4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству
Самара, Похвистнево, Жигулевск и Ставропольский район не успевают доделать намеченные на этот год работы по благоустройству в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом главе региона Дмитрию Азарову рассказал врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на совещании с …
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29 ноября 2017, 06:10
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Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»
Сегодня, 29 декабря, в Самаре состоится заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России», которое проведет его председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. Кроме того, в мероприятии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий …
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29 ноября 2017, 11:16
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Дмитрий Азаров встретился с кадровым резервом Самарской области
В понедельник, 27 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров встретился с управленцами муниципальных и государственных структур, входящих в кадровый резерв региона. Сам разговор был неформальным. По словам врио губернатора, представители государственных служб не должны относиться к резервистам формально, ограничиваясь …
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28 ноября 2017, 12:37
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Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны
Реставрация Фабрики-кухни в Самаре будет продолжена. Об этом ТРК «ТЕРРА» в четверг заявили представители государственного музейно-выставочного центра, который является заказчиком работ. Восстановление здания оценивается в 600 миллионов рублей. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что принято решение сменить …
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13 октября 2017, 11:27
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За реконструкцию Фабрики-кухни заплатят другому
Возобновление реконструкции Фабрики-кухни откладывается. Напомним, в сентябре «ТЕРРА» рассказывала о том, что новый проект ремонта уникального памятника культуры федерального значения отправлен на экспертизу, работы по нему оцениваются в 600 миллионов рублей. Теперь же стало известно, что завершать реконструкцию Фабрики-кухни будет …
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10 октября 2017, 09:52
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Фабрику-Кухню доделают после ЧМ-2018
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22 сентября 2017, 09:20
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Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года
Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас …
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10 июля 2017, 05:34
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Мэрия Самары не смогла взыскать с Хинштейна 8,5 млн рублей
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19 августа 2016, 03:02
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Самарский депутат о Хинштейне: "Пьяный дебошир, который порочит нашу власть!"
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25 мая 2016, 09:41
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Александр Хинштейн снялся с праймериз «Единой России»
Он принял такое решение в связи с новым назначением. Хинштейн стал советником секретаря генсовета партии Сергея Неверова. Об этом Неверов сообщил на заседании федерального оргкомитета по предварительному голосованию.
Хинштейн будет отвечать за взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам подготовки и …
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19 мая 2016, 02:36
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Александр Хинштейн провел последнюю пресс-конференцию в Самаре
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27 апреля 2016, 01:04