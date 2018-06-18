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Самарский обком КПРФ определился с кандидатами на выборах 9 сентября
Самарский обком КПРФ определился с кандидатами на предстоящих выборах 9 сентября. В субботу прошла отчётно-выборная конференция местного отделения партии. В результате, коммунисты приняли решение, что за кресло губернатора будет бороться руководитель обкома Алексей Лескин. Депутат губернской думы Михаил Матвеев примет …
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18 июня 2018, 07:01
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Эксперты прогнозируют «выборы без интриги»
Эксперты предсказывают отсутствие второго тура на выборах губернаторов в сентябре. Победителями во всех субъектах, в том числе и в Самарской области, станут врио глав регионов, особых интриг здесь не ожидается, говорится в исследовании РБК. В единый день голосования, 9 …
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13 июня 2018, 08:01
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Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова сложила полномочия
Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова досрочно сложила свои полномочия. Нижняя палата парламента приняла ее отставку голосованием в среду, 13 июня. Напомним, по данным Самарской губернской думы, до отставки Колесниковой в состав депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого …
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13 июня 2018, 02:13
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9 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Самарской области
В Самаре губернская дума назначила досрочные выборы губернатора Самарской области на 9 сентября. Принятие соответствующего постановления депутаты поддержали единогласно. Напомним, в сентябре 2017 года пост главы региона по указу президента покинул Николай Меркушкин. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора …
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8 июня 2018, 01:13
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Госдума может отменить врачебную тайну для подростков
В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает отмену врачебной тайны для подростков в возрасте 15-18 лет. Их родители смогут получить доступ к медицинским данным в тех случаях, если они касаются беременности детей, курения табака, злоупотребления алкоголем и заражения венерическими болезнями. По …
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6 июня 2018, 03:55
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Самарская область тормозит «мусорную реформу»
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6 июня 2018, 07:02
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Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре
В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого …
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29 мая 2018, 03:38
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15 новых избирательных участков откроются в Самарской области
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23 мая 2018, 08:00
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В блогах: «Почему у Володина есть «твиттер», а у Андрияновой нет?»
Экс-депутат Госдумы от Самарской области, а ныне советник директора Росгвардии Александр Хинштейн выступил в "Твиттере" с критикой главы гордумы Самары Галины Андрияновой. Причина: она до сих пор не завела себе аккаунт в сервисе микроблогов. Все началось с обращения одного …
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23 января 2018, 01:20
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Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков
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4 декабря 2017, 07:01
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Мэрия Самары не смогла взыскать с Хинштейна 8,5 млн рублей
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19 августа 2016, 03:02
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Самарский депутат о Хинштейне: "Пьяный дебошир, который порочит нашу власть!"
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25 мая 2016, 09:41