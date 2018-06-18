4
10
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888        .d8888b.   888    d8P   888b    888  8888888b.   888888b.    Y88b   d88P 
 888       d88P  Y88b  888   d8P    8888b   888  888   Y88b  888  "88b    Y88b d88P  
 888              888  888  d8P     88888b  888  888    888  888  .88P     Y88o88P   
 888            .d88P  888d88K      888Y88b 888  888   d88P  8888888K.      Y888P    
 888        .od888P"   8888888b     888 Y88b888  8888888P"   888  "Y88b     d888b    
 888       d88P"       888  Y88b    888  Y88888  888 T88b    888    888    d88888b   
 888       888"        888   Y88b   888   Y8888  888  T88b   888   d88P   d88P Y88b  
 88888888  888888888   888    Y88b  888    Y888  888   T88b  8888888P"   d88P   Y88b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарский обком КПРФ определился с кандидатами на выборах 9 сентября

Самарский обком КПРФ определился с кандидатами на выборах 9 сентября

Самарский обком КПРФ определился с кандидатами на предстоящих выборах 9 сентября. В субботу прошла отчётно-выборная конференция местного отделения партии. В результате, коммунисты приняли решение, что за кресло губернатора будет бороться руководитель обкома Алексей Лескин. Депутат губернской думы Михаил Матвеев примет 

18 июня 2018, 07:01
Эксперты прогнозируют «выборы без интриги»

Эксперты прогнозируют «выборы без интриги»

Эксперты предсказывают отсутствие второго тура на выборах губернаторов в сентябре. Победителями во всех субъектах, в том числе и в Самарской области, станут врио глав регионов, особых интриг здесь не ожидается, говорится в исследовании РБК. ​В единый день голосования, 9 
13 июня 2018, 08:01
Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова сложила полномочия

Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова сложила полномочия

Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова досрочно сложила свои полномочия. Нижняя палата парламента приняла ее отставку голосованием в среду, 13 июня. Напомним, по данным Самарской губернской думы, до отставки Колесниковой в состав депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
13 июня 2018, 02:13
9 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Самарской области

9 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Самарской области

В Самаре губернская дума назначила досрочные выборы губернатора Самарской области на 9 сентября. Принятие соответствующего постановления депутаты поддержали единогласно. Напомним, в сентябре 2017 года пост главы региона по указу президента покинул Николай Меркушкин. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора 

8 июня 2018, 01:13
Госдума может отменить врачебную тайну для подростков

Госдума может отменить врачебную тайну для подростков

В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает отмену врачебной тайны для подростков в возрасте 15-18 лет. Их родители смогут получить доступ к медицинским данным в тех случаях, если они касаются беременности детей, курения табака, злоупотребления алкоголем и заражения венерическими болезнями. По 
6 июня 2018, 03:55
Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область оказалась в числе регионов, которые срывают реализацию «мусорной реформы». Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По информации депутатов, все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по 

6 июня 2018, 07:02
Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого 

29 мая 2018, 03:38
15 новых избирательных участков откроются в Самарской области

15 новых избирательных участков откроются в Самарской области

В Самарской области на выборах губернатора откроются 15 новых избирательных участков. Четыре в региональной столице, а именно два - в Советском районе, и по одному - в Куйбышевском и Красноглинском. Семь участков оборудуют в Волжском районе, два - в Кинельском, 

23 мая 2018, 08:00
В блогах: «Почему у Володина есть «твиттер», а у Андрияновой нет?»

В блогах: «Почему у Володина есть «твиттер», а у Андрияновой нет?»

Экс-депутат Госдумы от Самарской области, а ныне советник директора Росгвардии Александр Хинштейн выступил в "Твиттере" с критикой главы гордумы Самары Галины Андрияновой. Причина: она до сих пор не завела себе аккаунт в сервисе микроблогов. Все началось с обращения одного 
23 января 2018, 01:20
Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков

Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков

В Самаре врио губернатора Дмитрий Азаров, заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков и зампредом президиума общественного совета проекта «Историческая память» Александр Хинштейн осмотрели Фабрику-кухню, которая сейчас находится на реконструкции. Главе региона 
4 декабря 2017, 07:01
Мэрия Самары не смогла взыскать с Хинштейна 8,5 млн рублей

Мэрия Самары не смогла взыскать с Хинштейна 8,5 млн рублей

Ленинский районный суд отказал самарской мэрии в иске к депутату Государственной думы Александру Хинштейну. Чиновники требовали от парламентария 8,5 миллионов рублей за пять лет использования помещения для общественной приёмной. Мэрия обратилась к служителям Фемиды в апреле, а 1 мая кабинет 

19 августа 2016, 03:02
Самарский депутат о Хинштейне:

Самарский депутат о Хинштейне: "Пьяный дебошир, который порочит нашу власть!"

Вячеслав Малеев, отстранённый от праймериз "Единой России",  обвинил Александра Хинштейна в клевете.  Напомним, последний публично заявлял о связях Малеева с ОПГ. Эти обвинения в свой адрес самарский депутат назвал "домыслами, переходящими в откровенную ложь". Говорит, что, в 90-е стал случайным 

25 мая 2016, 09:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх