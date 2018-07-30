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В Облизбиркоме регистрируют кандидатов в губернаторы Самарской области
В эти минуты в самарском Облизбиркоме проходит процедура регистрации кандидатов на выборы губернатора. Официальными участниками предвыборной гонки уже считаются Дмитрий Азаров, Михаил Маряхин, Алексей Лескин, Галина Баранова, Виталий Кирсанов и Александр Степанов.
«Мы окончательно понимаем список кандидатов, которые будут …
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30 июля 2018, 09:45
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В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации
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25 июля 2018, 07:33
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Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию
Полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич отправится в Минск. В понедельник комитет Совета Федерации по международным делам единогласно одобрил его кандидатуру на должность посла в Белоруссии. По установленной законом процедуре, профильный комитет Совфеда на закрытом заседании проводит консультации …
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23 июля 2018, 04:33
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Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области
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20 июля 2018, 10:31
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Шестой кассационный суд разместится в Самаре
В Самарской области будет размещаться шестой кассационный суд. Соответствующее решение было принято Госдумой России в третьем чтении.
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18 июля 2018, 09:50
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Дмитрий Азаров подал документы для участия в губернаторских выборах
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16 июля 2018, 04:56
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Повышение пенсионного возраста поддержала Самарская губдума
В пятницу, 13 июля, прошло заседание совета Самарской губернской думы. Парламентарии должны были высказаться на самую резонансную в Рунете тему - закон о повышении пенсионного возраста. Напомним, что правительство России предложило поднять возрастную планку для пенсионеров. Сейчас женщины выходят на …
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13 июля 2018, 03:16
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Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы
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13 июля 2018, 11:01