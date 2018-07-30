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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию

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Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области

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Шестой кассационный суд разместится в Самаре

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"Пожалуй, главный итог сегодняшнего дня, итог более чем полугодовой работы - принятие решения о размещении новой Кассационной инстанции судов общей юрисдикции в Самаре! 
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Напомним, что голосование пройдет 9 сентября, всего лишь через 55 дней. Рабочая группа проверила все бумаги, и затем председатель комиссии Вадим Михеев подтвердил, 

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В пятницу, 13 июля, прошло заседание совета Самарской губернской думы. Парламентарии должны были высказаться на самую резонансную в Рунете тему - закон о повышении пенсионного возраста. Напомним, что правительство России предложило поднять возрастную планку для пенсионеров. Сейчас женщины выходят на 
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Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы

Самарец, депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, будет бороться за кресло мэра Москвы. Он прошел регистрацию и получил статус кандидата на кресло градоначальника столицы. Соответствующее удостоверение он получил 12 июля. Об этом свидетельствует фото, которое Дегтярев выложил в своем 
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