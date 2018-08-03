Делят эфир: в облизбиркоме началась жеребьевка по распределению предвыборного времени В эти минуты в облизбиркоме собрались представители региональных СМИ. Там началась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, которое должно быть предоставлено кандидатам в губернаторы и депутаты Госдумы для проведения предвыборной агитации. Стоит отметить, что большинство кандидатов в губернаторы отправили на …