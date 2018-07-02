В Самарской области почти на четверть миллиарда - на 247 млн рублей - снизились расходы на обслуживание госдолга, говорится в сообщении регионального минфина. Экономия сложилась за счет досрочного погашения банковских кредитов, набранных в 2017 году на общую сумму в 8 млрд 300 млн рублей. По данным ведомства, сейчас государственный долг Самарской области достигает 53,5 млрд рублей. Из этой суммы свыше 18,5 млрд приходится на ссуды и кредиты из федерального бюджета, 34 млрд - на ценные бумаги. За неполный год показатель госдолга уменьшился почти на 20 млрд рублей. Так, в августе 2017-го, когда регионом еще руководил Николай Меркушкин, он превышал 72,5 млрд рублей. В мае 2012 года, когда Меркушкин только возглавил область, госдолг был в два раза меньше - 34 млрд.
Госдолг Самарской области:
на июнь 2018 года - 53,5 млрд руб.
на август 2017 года - 72,5 млрд руб.
на май 2012 года - 34 млрд руб.
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