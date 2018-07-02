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О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

В Самарской области региональное управление МЧС разослало предупреждение об усилении ветра. Он будет дуть в северо-западном направлении, возможны порывы до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и вечером 28 июня, передают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков. 

28 июня 2018, 04:13
Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка

Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка

Самарская область вошла в Топ-10 российских регионов по объему емкости рынка новых легковых автомобилей. Итоги за 5 месяцев текущего года подвело аналитическое агентство «Автостат». В 63-м регионе на покупку машин было потрачено 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Всего россияне 
25 июня 2018, 07:03
Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область оказалась в числе регионов, которые срывают реализацию «мусорной реформы». Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По информации депутатов, все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по 

6 июня 2018, 07:02
УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых 

24 мая 2018, 02:47
Чем опасна для экономики массовая выдача потребкредитов?

Чем опасна для экономики массовая выдача потребкредитов?

Банк России не устраивает быстрый рост потребительского кредитования, начавшийся с начала 2018 года. Увеличение кредитного портфеля превышает темпы роста экономики. В целом по стране за 1 квартал 2017 года количество выданных займов на покупку потребительских товаров составило свыше 3,5 миллиона 
7 мая 2018, 01:04
Тольятти займет 5 миллиардов рублей

Тольятти займет 5 миллиардов рублей

Мэрия Тольятти наберет кредитов более, чем на 5 миллиардов рублей, говорится на портале госзакупок. Администрация Автограда объявила сразу 24 конкурса на предоставление кредитных ресурсов. Итоги по всем аукционам планируется подвести в период с 26 по 28 апреля. Средства, как указано 

24 апреля 2018, 09:01
Кредиты на 2,4 млрд рублей досрочно погасила Самарская область

Кредиты на 2,4 млрд рублей досрочно погасила Самарская область

Самарская область досрочно погасила кредиты на сумму в 2,4 миллиарда рублей. По данным регионального минфина, в первом квартале 2018 года в бюджет губернии поступило свыше 32 миллиардов рублей, что на 1,4 миллиарда больше аналогичного прошлогоднего показателя. Рост собственных доходов казны 

24 апреля 2018, 03:04
Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

В Самарской области по итогам 2017-го, организации заняли у банков 570 миллиардов рублей, что на 5 процентов больше, чем в 2016-м. Население получило займов на 187 миллиардов рублей. Прирост составил 28 процентов. Относительно ипотеки показатели тоже растут. В прошлом году 

4 апреля 2018, 08:01
Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении

Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении

Бюджет Самарской области на ближайшие три года принят в первом чтении на внеочередном заседании Самарской Губернской Думы. Госдолг Самарской области почти в 65 миллиардов рублей вынуждает делать бюджет профицитным. Это непременное условие для дальнейшего получения средств из федеральной казны. В итоге 

15 ноября 2017, 10:15
Почти 4,5 млрд рублей в Самарской области направят на обслуживание госдолга

Почти 4,5 млрд рублей в Самарской области направят на обслуживание госдолга

В Самарской области направят почти 4,5 миллиарда рублей на обслуживание госдолга, сообщает региональный минфин. По данным ведомства, по состоянию на 1 октября в областной бюджет поступило 105 миллиардов рублей доходов, что превышает 70 процентов от годового планового значения. По сравнению 

31 октября 2017, 12:33
Залезли в рекордные госдолги: чем чревата 70-миллиардная закредитованность для жителей Самарской области?

Залезли в рекордные госдолги: чем чревата 70-миллиардная закредитованность для жителей Самарской области?

Государственный долг Самарской области достиг, по разным оценкам, от 60 до 75 миллиардов рублей. Чтобы полностью с ним рассчитаться, может понадобиться около 70 лет. И это притом что регион могут обязать ежегодно сокращать долговые обязательства на 5 процентов. В условиях 
23 октября 2017, 11:25
Самарскую область могут обязать ежегодно сокращать госдолг на 5%

Самарскую область могут обязать ежегодно сокращать госдолг на 5%

Постановление федерального правительства, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, ужесточает условия получения бюджетных кредитов регионами - должниками. С 2018 года для того чтобы получить поддержку из центра, проблемные субъекты должны будут сначала устранить неэффективные льготы в виде сниженных налоговых ставок и отменить 
28 сентября 2017, 09:40
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