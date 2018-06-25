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Американские военные придумали треугольное колесо
Управление перспективных вооружений Министерства обороны США изобрело новое колесо. По сути своей оно является трансформером. Его конструкция позволяет ему принимать как классическую круглую форму, так и треугольную. Во втором варианте колесо представляет собой гусеничный движитель. По замыслу разработчиков, техника на …
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25 июня 2018, 10:07
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УАЗ выпустит Patriot с «автоматом»
В следующем году Ульяновский автозавод может выпустить на рынок новую версию модели Patriot. Внедорожник планируется оснастить 150-сильным двигателем с автоматической коробкой передач.
2,7-литровой силовой установкой ZMZ Pro сейчас комплектуется коммерческая модель UAZ Profi. Также обновлённый внедорожник получит передний мост от UAZ …
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19 июня 2018, 09:24
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Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание
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19 июня 2018, 04:10
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АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля
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19 июня 2018, 11:52
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Самарская область тормозит «мусорную реформу»
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6 июня 2018, 07:02
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Стали известны заработки фрилансеров в Самаре
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31 мая 2018, 08:00
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УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы
Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых …
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24 мая 2018, 02:47
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15 новых избирательных участков откроются в Самарской области
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23 мая 2018, 08:00
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Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области
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23 мая 2018, 04:29
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Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов
Самарская область вошла в ТОП-5 самых читающих регионов страны, выяснили исследователи сайта Avito. По их данным, большинство жителей губернии (33 процента) предпочитают отечественную литературу. 22 процента признались, что им нравятся зарубежные авторы. Остальные респонденты не смогли определиться с выбором. Среди …
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3 мая 2018, 07:00
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Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны
Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
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23 апреля 2018, 07:58