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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу
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11 сентября 2018, 01:04
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В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге
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11 сентября 2018, 12:43
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«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов
В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все, кроме отвертки.
Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились …
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11 сентября 2018, 12:07
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В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда
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11 сентября 2018, 11:46
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Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию
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11 сентября 2018, 11:11
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«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео
Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к родному городу и его жителям обратился самарский клуб «Крылья Советов».
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты
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9 сентября 2018, 11:37
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Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»
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6 сентября 2018, 11:00
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Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ
Аналитики изучили посещаемость матчей по футболу 6 тура сезона-2018/2019 российской премьер-лиги. Они анализировали данные с 31 августа по 2 сентября и составили рейтинг городов, откуда родом команды-участницы турнира.
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3 сентября 2018, 09:40
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«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией
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1 сентября 2018, 08:56
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Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе …
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17 января 2017, 12:05
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«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»
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10 января 2017, 06:11
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В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»
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1 сентября 2016, 04:23