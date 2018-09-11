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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

В этот вторник в региональной столице завершился еще один громкий уголовный процесс. Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 17,5 миллиона рублей. Суд Ленинского района посчитал его виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Как 

11 сентября 2018, 01:04
В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

К полицейским в Тольятти обратилась девушка, которая нашла в квартире на улице Тополиной труп своего отца. По ее словам, 53-летний мужчина долго не отвечал на телефонные звонки, и она забеспокоилась и решила заглянуть к нему домой и убедиться, что все 
11 сентября 2018, 12:43
«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все,  кроме отвертки.

Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились 
11 сентября 2018, 12:07
В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В понедельник, 10 сентября, произошла трагедия на железной дороге. ЧП случилось в 10:50 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги. На 6 пикете у станции «Стахановская» под мостом проезжей части улицы XXII Партсъезда грузовой поезд сбил мужчину. 57-летний пострадавший получил смертельные 
11 сентября 2018, 11:46
Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат опубликовал данные об инфляции в Самарской области. По мнению сотрудников ведомства, в августе она составила 0%, а с начала года увеличилась на 2,5%. За прошлый месяц подорожали непродовольственные товары на 0,4% и платные услуги на 0,1%. Однако представители Самарастата 
11 сентября 2018, 11:11
«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к  родному городу и его жителям обратился самарский  клуб «Крылья Советов».
 
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты 
«Крыльев Советов» рассказали 
9 сентября 2018, 11:37
Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

В самарские «Крылья Советов» перешел французский полузащитник Йоан Молло. Он подписал с командой соглашение, рассчитанное на один год. Молло собираются внести в заявку клуба после  медицинского обследования. Напомним, что он уже выступал за зелено-бело-синих в течение двух сезонов, проведя 38 
6 сентября 2018, 11:00
Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ

Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ

Аналитики изучили  посещаемость матчей по футболу 6 тура сезона-2018/2019 российской премьер-лиги. Они анализировали данные с  31 августа по 2 сентября и составили рейтинг городов, откуда родом команды-участницы турнира. 
 
Самым посещаемым матчем в этом туре стала  игра между питерским «Зенитом» и 
3 сентября 2018, 09:40
«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

31 августа - последний день для подачи новых заявок игроков в клубах российской премьер-лиги. Накануне клуб «Крылья Советов» пополнил 20-летний защитник молодежной сборной Уругвая Аугусто Рохель. Контракт заключен на 4 года. Однако вплоть до нуля часов по московскому времени переходы 
1 сентября 2018, 08:56
Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе 

17 января 2017, 12:05
«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

Самарские «Крылья Советов» продали питерскому «Зениту» одного из своих самых кретивных игроков - французского полузащитника Йоана Молло.

По данным ТАСС, он обошелся сине-бело-голубым в 2,5 млн евро - именно такая сумма была прописана в контракте 27-летнего полузащитника с «Крыльями 
10 января 2017, 06:11
В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»

В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»

Любимец самарской публики, французский полузащитник Йоан Молло (на фото) проведет в «Крыльях Советов» ближайшие три года. Соглашение с хавбеком достигнуто на флажке трансферной кампании, которая для клубов Премьер-лиги завершилась 1 сентября. В прошлом сезоне 27-летний футболист играл в Самаре на 
1 сентября 2016, 04:23
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