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Выборы в Самарской области завершились
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9 сентября 2018, 09:36
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Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство
Избирательная комиссия Самарской области озвучила первые итоги по выборам, которые прошли 9 сентября.
Итоговая явка по голосованию за кандидатов в губернаторы составила 57,35%. По результатам обработки почти 14% бюллетеней уверенную победу одерживает действующий глава региона Дмитрия Азаров. Его поддержали …
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9 сентября 2018, 10:31
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Явка на выборах в Самарской области на 18:00 оценивается в 40%
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9 сентября 2018, 07:09
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Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области
Завершается единый день голосования. В Самарской обасти избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Первые предварительные результаты появятся после 21.00. Но уже известно, что активнее всего голосовали в сельских районах области. По явке в ходе выборов губернатора лидируют
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9 сентября 2018, 06:36
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Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»
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6 сентября 2018, 11:00
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Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин отметил, что нужно разработать планы по эффективному использованию стадиона, построенного в Самаре к ЧМ-2018. Этот вопрос обсуждался на встрече главы государства и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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6 сентября 2018, 07:37
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Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ
Аналитики изучили посещаемость матчей по футболу 6 тура сезона-2018/2019 российской премьер-лиги. Они анализировали данные с 31 августа по 2 сентября и составили рейтинг городов, откуда родом команды-участницы турнира.
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3 сентября 2018, 09:40
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«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией
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1 сентября 2018, 08:56
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«Крылья Советов» - «Анжи» 1:0
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1 сентября 2018, 04:52
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Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно
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31 августа 2018, 09:57