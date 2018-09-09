Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов» … В самарские «Крылья Советов» перешел французский полузащитник Йоан Молло. Он подписал с командой соглашение, рассчитанное на один год. Молло собираются внести в заявку клуба после медицинского обследования. Напомним, что он уже выступал за зелено-бело-синих в течение двух сезонов, проведя 38