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Выборы в Самарской области завершились

Выборы в Самарской области завершились

В Самарской области закрылись избирательные участки. Сейчас идет подсчет голосов. Явка на 18.00 по выборам губернатора составила 40%, по довыборам в Госдуму - 37%. Атмосфера на участках в течение дня была оживленной.

«Обстановка у нас очень бурная, людей приходит 
9 сентября 2018, 09:36
Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Избирательная комиссия Самарской области озвучила первые итоги по выборам, которые прошли 9 сентября.

Итоговая явка по голосованию за кандидатов в губернаторы составила 57,35%. По результатам обработки почти 14% бюллетеней уверенную победу одерживает действующий глава региона Дмитрия Азаров. Его поддержали 
9 сентября 2018, 10:31
Явка на выборах в Самарской области на 18:00 оценивается в 40%

Явка на выборах в Самарской области на 18:00 оценивается в 40%

По последним данным регионального Избиркома, явка на выборах в Самарской области оценивается в 40%.

Напомним, 9 сентября в губернии проходит Единый день голосования. Жители области выбирают губернатора, депутата Госдумы по округу №158, а также депутатов местных представительных собраний. Участки 
9 сентября 2018, 07:09
Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области

Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области

Завершается единый день голосования. В Самарской обасти избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Первые предварительные результаты появятся после 21.00. Но уже известно, что активнее всего голосовали в сельских районах области. По явке в ходе выборов губернатора лидируют
Клявлинский, Хворостянский, 

9 сентября 2018, 06:36
Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

В самарские «Крылья Советов» перешел французский полузащитник Йоан Молло. Он подписал с командой соглашение, рассчитанное на один год. Молло собираются внести в заявку клуба после  медицинского обследования. Напомним, что он уже выступал за зелено-бело-синих в течение двух сезонов, проведя 38 
6 сентября 2018, 11:00
Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018

Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин отметил, что нужно разработать планы по эффективному использованию стадиона, построенного в Самаре к ЧМ-2018. Этот вопрос обсуждался на встрече главы  государства и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 
 
- Нужно продумать эффективное использование стадиона в Самаре, 
6 сентября 2018, 07:37
Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ

Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ

Аналитики изучили  посещаемость матчей по футболу 6 тура сезона-2018/2019 российской премьер-лиги. Они анализировали данные с  31 августа по 2 сентября и составили рейтинг городов, откуда родом команды-участницы турнира. 
 
Самым посещаемым матчем в этом туре стала  игра между питерским «Зенитом» и 
3 сентября 2018, 09:40
«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

31 августа - последний день для подачи новых заявок игроков в клубах российской премьер-лиги. Накануне клуб «Крылья Советов» пополнил 20-летний защитник молодежной сборной Уругвая Аугусто Рохель. Контракт заключен на 4 года. Однако вплоть до нуля часов по московскому времени переходы 
1 сентября 2018, 08:56
«Крылья Советов» - «Анжи» 1:0

«Крылья Советов» - «Анжи» 1:0

На стадионе "Самара Арена" завершился матч 6-го тура российской футбольной премьер-лиги, в котором самарские "Крылья Советов" принимали махачкалинский "Анжи".
 
Обе команды перед матчем располагались на дне турнирной таблицы в зоне прямого вылета – "Крылья", имея четыре очка, идут на 

1 сентября 2018, 04:52
Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно

Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно

Болельщики «Анжи» смогут побывать на матче с «Крыльями Советов» бесплатно. Напомним, что игра состоится уже завтра, 1 сентября на стадионе «Самара Арена» в 15:00 по местному времени. 

Получить билеты фанаты  «Анжи»  смогут  за два часа до начала матча у  
31 августа 2018, 09:57
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