В матче 7-го тура РПЛ "Крылья Советов" 15 сентября на выезде в Туле уступили местному "Арсеналу" — 0:4, сообщает пресс-служба самарского ФК. В составе туляков 2 мяча забил Сергей Ткачев. На 21-й минуте после подачи с правого фланга у Кангвы удар по воротам не получился, мяч отскочил к Ткачеву, который в касание отправил снаряд в угол ворот Сергея Рыжикова — 1:0.
Второй гол полузащитник "Арсенала" забил в начале второго тайма. На 50-й минуте он принял мяч примерно в 25 метрах от ворот и мощным ударом вонзил его в дальний угол — 2:0.
Третий мяч в воротах «крылышек» оказался на 73-й минуте после точного удара Джорджевича, а на 82-й минуте у хозяев забил Бакаев — 4:0. Следующий матч "Крылья" проведут 24 сентября. На "Самара Арене" команда сыграет с "Краснодаром". Начало встречи — в 19:30 по самарскому времени.
Сейчас "Крылья" с 7 очками идут на 12-м месте.
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