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В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, 
17 сентября 2018, 08:05
Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин

Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин

В понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров назначил сенатором от Самарской области бывшего Чрезвычайного и полномочного посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина. Подписанный  губернатором документ о его назначении будет направлен в Совет Федерации, пишет «Самарское обозрение». Кроме дипломата в списке 
17 сентября 2018, 07:57
Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

В последнее воскресенье сентября, 30 числа, в Жигулевске стартует 27-й экологический марафон «Самарская Лука». Начало в 10:00. Участники пробега смогут побывать в самых живописных местах национального парка и увидеть Жигулевские горы. 30 сентября с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение 
17 сентября 2018, 05:34
В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».

Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель 
17 сентября 2018, 05:14
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошла авария с участием мотоциклиста. В 11:00 50-летний водитель ехал на своем байке Yamaha по Южному шоссе со стороны Заводского в сторону поселка Яицкое. При повороте направо мотоциклист не занял заранее крайне правое положение 
17 сентября 2018, 02:35
Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара 
17 сентября 2018, 12:41
В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный

В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный

В воскресенье, 16 сентября, на пересечении 8 Просеки и улицы Солнечной в Самаре произошла смертельная авария. В 21:30 28-летний водитель на своем автомобиле «Лада Калина» сбил пешехода. 35-летний мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, но, по словам свидетелей ДТП, 
17 сентября 2018, 08:37
Пьяный самарец на «Калине» протаранил дом в Крутых Ключах

Пьяный самарец на «Калине» протаранил дом в Крутых Ключах

Вчера, 15 сентября, в Самаре произошло необычное ДТП. В микрорайоне Крутые Ключи водитель «Калины» задел два припаркованных автомобиля и протаранил подъезд дома, передают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам свидетелей, вазовская легковушка неслась на высокой скорости по 
16 сентября 2018, 03:29
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