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В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей
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12 сентября 2018, 05:16
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Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах
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12 сентября 2018, 04:57
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В Самаре изменится расписание дачных автобусов
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12 сентября 2018, 04:33
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Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил «Крыльям» дозаявить футболиста вне …
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12 сентября 2018, 03:29
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Йоан Молло присоединился к «Крыльям Советов»
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11 сентября 2018, 10:22
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«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео
Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к родному городу и его жителям обратился самарский клуб «Крылья Советов».
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты
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9 сентября 2018, 11:37
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Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»
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6 сентября 2018, 11:00
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Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС
Глава комиссии Российского футбольного Союза Сергей Куликов остался доволен полем самарского «Металлурга» по результатам инспекции стадиона. Он выразил уверенность, что спортарена готова принять матч 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Спортивного чиновника цитирует ТАСС.
«Переживания, само …
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17 февраля 2018, 03:09
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Новая осечка в матчах с аутсайдерами: "Крылья Советов" - "Ротор" 1-1
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14 октября 2017, 05:29
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"Крылья Советов" начали сезон в ФНЛ с победы над "Лучом-Энергией"
Самарские "Крылья Советов" обыграли "Луч-Энергию" из Владивостока в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18.
Встреча, прошедшая сегодня, 8 июля, на поле самарского стадиона "Металлург", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Сергей Самодин (33-я …
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8 июля 2017, 11:43
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«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»
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9 мая 2017, 10:13