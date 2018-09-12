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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2014 по 2016 года мужчина не заплатил налог на прибыль на сумму 19 млн рублей, заключив фиктивные договора поставки с 
12 сентября 2018, 05:16
Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Жители областной столицы поделились своими впечатлениями от городских пляжей во время опроса на портале «Вместе». В нем участвовали 1732 человека. 29% респондентов признали любимым пляж на второй очереди набережной (от KinUp до Маяковского спуска). 26% голосов набрал пляж от Вилоновской 
12 сентября 2018, 04:57
В Самаре изменится расписание дачных автобусов

В Самаре изменится расписание дачных автобусов

Со среды, 12 сентября, в Самаре изменится расписание дачных автобусов. Из-за уменьшения светового дня для удобства пассажиров первые из них будут отправляться в путь из города на час позже,  но и последние рейсы от дачных массивов будут отъезжать на час 
12 сентября 2018, 04:33
Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
Йоан Молло присоединился к «Крыльям Советов»

Йоан Молло присоединился к «Крыльям Советов»

Во вторник, 11 сентября тренировки с основной командой «Крыльев Советов» начнет французский полузащитник Йоан Молло. Накануне он прибыл в Самару. В зоне прилета аэропорта «Курумоч», несмотря на позднее время, его встречали поклонники. Напомним, что Молло подписал с самарским клубом соглашение, 
11 сентября 2018, 10:22
«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к  родному городу и его жителям обратился самарский  клуб «Крылья Советов».
 
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты 
«Крыльев Советов» рассказали 
9 сентября 2018, 11:37
Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

В самарские «Крылья Советов» перешел французский полузащитник Йоан Молло. Он подписал с командой соглашение, рассчитанное на один год. Молло собираются внести в заявку клуба после  медицинского обследования. Напомним, что он уже выступал за зелено-бело-синих в течение двух сезонов, проведя 38 
6 сентября 2018, 11:00
Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Глава комиссии Российского футбольного Союза Сергей Куликов остался доволен полем самарского «Металлурга» по результатам инспекции стадиона. Он выразил уверенность, что спортарена готова принять матч 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Спортивного чиновника цитирует ТАСС.
 
«Переживания, само 
17 февраля 2018, 03:09
Новая осечка в матчах с аутсайдерами:

Новая осечка в матчах с аутсайдерами: "Крылья Советов" - "Ротор" 1-1

Игра 18-го тура "Крылья Советов" – "Ротор-Волгоград" на стадионе "Металлурге", собравшем почти 2,5 тысячи зрителей, как и все матчи этого игрового дня, началась с минуты молчания в память о Константине Сарсании, который ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 
14 октября 2017, 05:29

"Крылья Советов" начали сезон в ФНЛ с победы над "Лучом-Энергией"

Самарские "Крылья Советов" обыграли "Луч-Энергию" из Владивостока в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18.

Встреча, прошедшая сегодня, 8 июля, на поле самарского стадиона "Металлург", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Сергей Самодин (33-я 
8 июля 2017, 11:43
«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

Вчера, 8 мая, «Крылья Советов» на выезде в Екатеринбурге в матче 27-го тура чемпионата РФПЛ одержали волевую победу над «Уралом» со счетом 3:1.

Начало встречи прошло под диктовку хозяев. Уже на 2-й минуте они повели в счете. После паса с левого 

9 мая 2017, 10:13
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