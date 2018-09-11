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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

В этот вторник в региональной столице завершился еще один громкий уголовный процесс. Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 17,5 миллиона рублей. Суд Ленинского районного посчитал его виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Как 

11 сентября 2018, 01:04
В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

К полицейским в Тольятти обратилась девушка, которая нашла в квартире на улице Тополиной труп своего отца. По ее словам, 53-летний мужчина долго не отвечал на телефонные звонки, и она забеспокоилась и решила заглянуть к нему домой и убедиться, что все 
11 сентября 2018, 12:43
«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все,  кроме отвертки.

Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились 
11 сентября 2018, 12:07
Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат опубликовал данные об инфляции в Самарской области. По мнению сотрудников ведомства, в августе она составила 0%, а с начала года увеличилась на 2,5%. За прошлый месяц подорожали непродовольственные товары на 0,4% и платные услуги на 0,1%. Однако представители Самарастата 
11 сентября 2018, 11:11
В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд

В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд

В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В 
10 сентября 2018, 05:25
В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, которое повлекло в итоге смерть двух рабочих. Напомним, что примерно в 12:00 6 сентября на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор» во время сварочных работ (они проводились неподалеку от бочек с топливом) произошло 
10 сентября 2018, 02:37
3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

На железнодорожной станции в Октябрьске во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона-цистерны с бензином. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, это обнаружил  сотрудник железной дороги во время обхода состава. К счастью, цистерны не опрокинулись, топливо 
7 сентября 2018, 05:43
Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.

Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по 

7 сентября 2018, 04:05
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