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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу
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11 сентября 2018, 01:04
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В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге
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11 сентября 2018, 12:43
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«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов
В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все, кроме отвертки.
Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились …
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11 сентября 2018, 12:07
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Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию
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11 сентября 2018, 11:11
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В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд
В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В …
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10 сентября 2018, 05:25
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В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе
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10 сентября 2018, 02:37
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3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске
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7 сентября 2018, 05:43
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Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей
Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.
Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по …
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7 сентября 2018, 04:05