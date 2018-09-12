Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги В Самаре завершился суд над 25-летним местным жителем. Его обвиняли в совершении умышленного убийства. По версии следствия, 15 февраля мужчина что-не поделил с хозяином одной из квартир. Злоумышленник взял гриф от штанги и забил им своего 30-летнего оппонента. Подсудимый пытался оправдаться …