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Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги
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12 сентября 2018, 10:52
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В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов
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12 сентября 2018, 10:44
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Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года
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12 сентября 2018, 09:54
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Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке
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12 сентября 2018, 09:52
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В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской
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12 сентября 2018, 09:21
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В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони
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11 сентября 2018, 01:49
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В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда
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11 сентября 2018, 11:46