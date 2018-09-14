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В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы
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14 сентября 2018, 01:35
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Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах
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14 сентября 2018, 12:04
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В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
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14 сентября 2018, 11:37
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В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса
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14 сентября 2018, 11:16
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В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%
В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.
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14 сентября 2018, 10:48
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33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе
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13 сентября 2018, 03:25
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В Самаре на крыше офисного здания взорвался газовый баллон
В среду, 12 сентября, очевидцы сообщили о сильном взрыве на крыше двухэтажного офисного здания на улице Советской Армии. По словам местных жителей, в 15:23 взорвался газовый баллон на крыше и вылетел на парковку, где стояли два автомобиля. Один из …
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12 сентября 2018, 11:14
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В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов
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12 сентября 2018, 10:44
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Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке
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12 сентября 2018, 09:52
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В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской
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12 сентября 2018, 09:21
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В районе базы «Ивушка» спасатели нашли мужчину, пропавшего 3 дня назад
Во вторник, 11 сентября, оперативному дежурному сообщили, что в Красноглинском районе на полуострове Серный, в районе базы отдыха «Ивушка» предположительно утонул мужчина. По словам собеседника сотрудника оперативной службы, мужчина пропал еще в субботу, 8 сентября. Родственники искали его самостоятельно, но …
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12 сентября 2018, 08:54
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60 человек тушили крупный пожар в литейном цеху в Тольятти
Вчера, 7 сентября, поздно вечером в Тольятти вспыхнул крупный пожар. На улице Вокзальной в Автозаводском районе загорелось производственное здание, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Загорелось производственное здание. Пламя охватило территорию площадью в 300 квадратных метров. На тушение выезжало …
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8 сентября 2018, 04:45