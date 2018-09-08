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Загоревшаяся в Сызрани маршрутка попала на видео
Сегодня, 8 августа, около 9 часов утра в районе станции Кашпир под Сызранью загорелся маршрутный автобус. Как передает портал «КТВ Луч», водитель почувствовал в салоне запах дыма напротив дома №1А по улице Маяковского. Мужчина быстро остановился и высадил всех …
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8 сентября 2018, 02:56
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Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти
Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.
Огонь …
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6 сентября 2018, 01:53
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После пожара в доме под Тольятти нашли тело мужчины
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31 августа 2018, 12:39
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25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре
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28 августа 2018, 10:11