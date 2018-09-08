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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Загоревшаяся в Сызрани маршрутка попала на видео

Загоревшаяся в Сызрани маршрутка попала на видео

Сегодня, 8 августа, около 9 часов утра в районе станции Кашпир под Сызранью загорелся маршрутный автобус. Как передает портал «КТВ Луч», водитель почувствовал в салоне запах дыма напротив дома №1А по улице Маяковского. Мужчина быстро остановился и высадил всех 
8 сентября 2018, 02:56
Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.

Огонь 
6 сентября 2018, 01:53
После пожара в доме под Тольятти нашли тело мужчины

После пожара в доме под Тольятти нашли тело мужчины

Ночью в пятницу, 31 августа, стало известно о пожаре на улице Набережной в  селе Хрящевка Ставропольского района. Примерно в 4:57 там вспыхнул частный дом, площадь пожара составила 100 кв.м., сообщили в региональном ГУ МЧС. На месте работали девять сотрудников оперативного 
31 августа 2018, 12:39
25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

Утром 28 августа крупный пожар произошел в Самаре. В 5:12 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Дыбенко загорелись гаражи. Пламя охватило 50 квадратных метров площади.

На тушение возгорания выехали 25 человек на 5 машинах. Спустя 19 

28 августа 2018, 10:11
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