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Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

В последнее воскресенье сентября, 30 числа, в Жигулевске стартует 27-й экологический марафон «Самарская Лука». Начало в 10:00. Участники пробега смогут побывать в самых живописных местах национального парка и увидеть Жигулевские горы. 30 сентября с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение 
17 сентября 2018, 05:34
В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».

Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель 
17 сентября 2018, 05:14
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью

Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью

В воскресенье вечером, 2 сентября, помощь спасателей понадобилась компании отдыхающих, которые не могли вернуться на берег из-за заглохшего у лодки мотора. 
 
Это случилось в 21:02 на острове Муравьиный под Сызранью. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, люди позвонили дежурному оперативной службы, 
3 сентября 2018, 09:52
В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

Быстрая реакция спасателей помогла сохранить жизнь утопающему подростку в Самарской области. Инцидент произошел 30 августа на пляже в Жигулевске. Парнишка, приехавший в гости к родственникам, отправился отдыхать на Волгу. Он плескался на мелководье и чувствовал себя в полной безопасности. Но 

31 августа 2018, 01:48
Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске

Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске

В четверг, 30  августа, в Октябрьске в Самарской области произошел несчастный случай. Гуляя по оврагу, местная жительница оступилась и рухнула с высоты 7 метров. Она получила множественные травмы. Спасатели прибыли на место происшествия на катере в 15:15, а затем спустились 
31 августа 2018, 12:57
В Тольятти обнаженный мужчина сел мягким местом на штырь забора

В Тольятти обнаженный мужчина сел мягким местом на штырь забора

В четверг, 30 августа, в Тольятти случилось ЧП, помощь спасателей понадобилась взрослому мужчине. В 7-м Онежском переулке местный житель сел на штырь декоративного забора частного дома и повис на нем. Когда спасатели приехали на место событий, то застали там полицейских 
31 августа 2018, 12:01
Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

В Сызрани ищут двоих пропавших местных жителей. Явар Макаров (на фото) и Алексей Копачев отправились на лодке на Волгу. 8 июня они отошли от причала совхоза «Комсомолец» в сторону Бестужевки. Больше на связь с родственниками они не выходили.

Родные 
15 июня 2018, 11:20
В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Самарской области ищут двоих человек, которые уехали на гидроцикле кататься по Волге. Они отправились в путь от набережной 6 квартала в Тольятти. На скутере находились 34- и 44-летний мужчины.

Спустя полтора часа к спасателям поступила информация об обнаружении гидроцикла. Он 

28 мая 2018, 02:37
Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

16 апреля в полицию Ставропольского района из одного из учебных заведений поступила информация о том, что на занятия перестала ходить одна из учениц. Пообщавшись с приемной матерью 15-летней девочки, правоохранители выяснили, что она не появлялась дома с 11 апреля. Также 

23 апреля 2018, 04:27
Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии.

На поиски отправились экипажи 

9 апреля 2018, 03:46
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