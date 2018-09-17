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Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника
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17 сентября 2018, 05:34
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В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу
20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».
Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель …
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17 сентября 2018, 05:14
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В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую
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17 сентября 2018, 04:39
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Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь
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17 сентября 2018, 03:52
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Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью
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3 сентября 2018, 09:52
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В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика
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31 августа 2018, 01:48
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Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске
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31 августа 2018, 12:57
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В Тольятти обнаженный мужчина сел мягким местом на штырь забора
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31 августа 2018, 12:01
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Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани
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15 июня 2018, 11:20
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В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле
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28 мая 2018, 02:37
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Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти
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23 апреля 2018, 04:27
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Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти
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9 апреля 2018, 03:46