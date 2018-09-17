В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре С 06:00 пятницы, 14 сентября, до 24:00 15 декабря в Самаре перекрыли несколько дорог. Движение транспорта будет ограничено: по улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Комсомольской; по Комсомольской от Молодогвардейской до дома №74 по улице Комсомольской; … по нечетной стороне Комсомольской в границах пересечения