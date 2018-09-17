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Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника
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17 сентября 2018, 05:34
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В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу
20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».
Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель …
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17 сентября 2018, 05:14
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Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь
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17 сентября 2018, 03:52
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В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника
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17 сентября 2018, 03:31
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В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре
С 06:00 пятницы, 14 сентября, до 24:00 15 декабря в Самаре перекрыли несколько дорог. Движение транспорта будет ограничено:
по улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Комсомольской;
по Комсомольской от Молодогвардейской до дома №74 по улице Комсомольской;
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14 сентября 2018, 08:41
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В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского
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12 сентября 2018, 11:43
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В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»
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11 сентября 2018, 01:27
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8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре
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6 сентября 2018, 01:01