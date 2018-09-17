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Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

В последнее воскресенье сентября, 30 числа, в Жигулевске стартует 27-й экологический марафон «Самарская Лука». Начало в 10:00. Участники пробега смогут побывать в самых живописных местах национального парка и увидеть Жигулевские горы. 30 сентября с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение 
17 сентября 2018, 05:34
В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».

Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель 
17 сентября 2018, 05:14
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой 
17 сентября 2018, 03:31
В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре

В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре

С 06:00 пятницы, 14 сентября, до 24:00 15 декабря в Самаре перекрыли несколько дорог. Движение транспорта будет ограничено:
 
по улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Комсомольской; 
 
по Комсомольской от Молодогвардейской до дома №74 по улице Комсомольской;
 
по нечетной стороне Комсомольской в границах пересечения 
14 сентября 2018, 08:41
В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

С 10:00 среды, 12 сентября, до 18:00 пятницы, 14 сентября, в областной столице будет перекрыто движение транспорта по улице Ерошевского от пересечения с улицей Маломосковской до улицы Подшипниковой. Участок составляет 15 метров. 

Также с 18:00 14 сентября до 05:00 
12 сентября 2018, 11:43
В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В субботу, 15 сентября, в областной столице перекроют движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на «Лесное». Ограничение будет действовать с 08:00 
11 сентября 2018, 01:27
8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

В субботу, 8 сентября, в областной столице перекроют три улицы. Движение транспорта на них решено ограничить из-за проведения на набережной Фестиваля студентов. С 10:00 до 20:00 запрещен проезд по Волжскому проспекту от Полевой до Студенческого переулка; по улице Полевой от 
6 сентября 2018, 01:01
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