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На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело
В областной столице возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении жителя города. Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина …
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21 сентября 2018, 03:30
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В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре
В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации …
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21 сентября 2018, 02:43
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В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой
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21 сентября 2018, 01:58
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В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву
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21 сентября 2018, 01:20
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В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам
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18 сентября 2018, 03:07
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В Тольятти перекроют дорогу из-за спортивных соревнований
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18 сентября 2018, 09:48
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В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую
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17 сентября 2018, 04:39
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В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре
С 06:00 пятницы, 14 сентября, до 24:00 15 декабря в Самаре перекрыли несколько дорог. Движение транспорта будет ограничено:
по улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Комсомольской;
по Комсомольской от Молодогвардейской до дома №74 по улице Комсомольской;
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14 сентября 2018, 08:41