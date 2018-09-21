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На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

В областной столице возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении жителя города. Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина 
21 сентября 2018, 03:30
В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации 
21 сентября 2018, 02:43
В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти силовики возбудили уголовное дело из-за гибели местного жителя. Полицейских вызвали на место происшествия жильцы дома, расположенного на улице Карла Маркса. Оказалось, что 19 сентября в своей квартире выпивали 51-летний отец и его 33-летний сын. Внезапно они поссорились и 
21 сентября 2018, 01:58
В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

Осенний призыв в армию в Самарской области стартует 1 октября. В течение трех месяцев призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии. Ответы на возникающие при этом вопросы можно будет получить по телефонам горячей линии и в консультативных пунктах военной прокуратуры 

21 сентября 2018, 01:20
В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В субботу, 22 сентября, в Самаре перекроют три дороги. В этот день в городе пройдет ХIV областная легкоатлетическая эстафета. С 09:00 до 15:00 субботы будет ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:
 
- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до 
18 сентября 2018, 03:07
В Тольятти перекроют дорогу из-за спортивных соревнований

В Тольятти перекроют дорогу из-за спортивных соревнований

В Тольятти ограничат движение транспорта из-за соренований. С 29 по 30 сентября в районе набережной, напротив 8 квартала Автозаводского района, будет проходить чемпионат и первенство Самарской области по лыжероллерам. Как сообщили в горадминистрации, с 10:00 до 16:00 на два дня 
18 сентября 2018, 09:48
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре

В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре

С 06:00 пятницы, 14 сентября, до 24:00 15 декабря в Самаре перекрыли несколько дорог. Движение транспорта будет ограничено:
 
по улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Комсомольской; 
 
по Комсомольской от Молодогвардейской до дома №74 по улице Комсомольской;
 
по нечетной стороне Комсомольской в границах пересечения 
14 сентября 2018, 08:41
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