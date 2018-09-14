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В Сызрани засняли переплывающего реку лося
На YouTube-канале администрации Сызрани появился необычный видеоролик. Рыбаки из Сызрани сняли видео, героем которого стал переплывающий реку Сызранка лось. Животное поймали в кадр, когда оно находилось напротив Спасской башни Кремля и набережной. Кстати, лось настоящий спортсмен - авторы видео движутся …
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14 сентября 2018, 09:54
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Министр культуры России получил награду за труд во благо Самарской области
Министра культуры России Владимира Мединского наградили знаком «За труд во благо земли Самарской», говорится в постановлении губернатора Дмитрия Азарова. Сановнику выплатят единовременное денежное вознаграждение - 125 тысяч рублей.
Напомним, что ранее Владимир Мединский принимал участие в решении вопроса о …
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14 сентября 2018, 09:12
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В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина
ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, слушателям «Русского Радио в Самаре» и партнерам. Накануне вечером в «Мягком кинотеатре» торгового комплекса «Гудок» специально для них был организован предпремьерный показ новой драмы «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в одной из главных …
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13 сентября 2018, 10:51
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В блогах: бакланы и кто-то еще
Блогер tornadёr рассказывает в "Живом журнале", что осенью на Волге собираются огромные стаи волжских бакланов.
«Может, 500 или даже 1000 голов. На рассвете сидят прям на фарватере, напротив города, и ничего не боятся. А потом нескончаемым клином отправляются …
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13 сентября 2018, 08:26
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В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского
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12 сентября 2018, 11:43
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В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»
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11 сентября 2018, 01:27
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8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре
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6 сентября 2018, 01:01
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В Самаре перекрыли движение около ЦУМа
В среду утром, автомобилисты столкнулись с неожиданным препятствием - около ЦУМ Самара перекрыли движение по невыясненной причине. По периметру торгового центра стояли машины полиции, оперативных ведомств.
«На месте машины скорой помощи, полиции, ГИБДД. Обстоятельства выясняются», - написали очевидцы в …
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5 сентября 2018, 10:30