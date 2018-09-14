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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В Сызрани засняли переплывающего реку лося

В Сызрани засняли переплывающего реку лося

На YouTube-канале администрации Сызрани появился необычный видеоролик. Рыбаки из Сызрани сняли видео, героем которого стал переплывающий реку Сызранка лось. Животное поймали в кадр, когда оно находилось напротив Спасской башни Кремля и набережной. Кстати, лось настоящий спортсмен - авторы видео движутся 
14 сентября 2018, 09:54
Министр культуры России получил награду за труд во благо Самарской области

Министр культуры России получил награду за труд во благо Самарской области

Министра культуры России Владимира Мединского наградили знаком «За труд во благо земли Самарской», говорится в постановлении губернатора Дмитрия Азарова. Сановнику выплатят   единовременное денежное вознаграждение - 125 тысяч  рублей.

Напомним, что ранее Владимир Мединский принимал участие в решении вопроса о 
14 сентября 2018, 09:12
В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина

В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина

ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, слушателям «Русского Радио в Самаре» и партнерам. Накануне вечером в «Мягком кинотеатре» торгового комплекса «Гудок» специально для них был организован предпремьерный показ новой драмы «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в одной из главных 
13 сентября 2018, 10:51
В блогах: бакланы и кто-то еще

В блогах: бакланы и кто-то еще

Блогер tornadёr рассказывает в "Живом журнале", что осенью на Волге собираются огромные стаи волжских бакланов.

«Может, 500 или даже 1000 голов. На рассвете сидят прям на фарватере, напротив города, и ничего не боятся. А потом нескончаемым клином отправляются 
13 сентября 2018, 08:26
В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

С 10:00 среды, 12 сентября, до 18:00 пятницы, 14 сентября, в областной столице будет перекрыто движение транспорта по улице Ерошевского от пересечения с улицей Маломосковской до улицы Подшипниковой. Участок составляет 15 метров. 

Также с 18:00 14 сентября до 05:00 
12 сентября 2018, 11:43
В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В субботу, 15 сентября, в областной столице перекроют движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на «Лесное». Ограничение будет действовать с 08:00 
11 сентября 2018, 01:27
8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

В субботу, 8 сентября, в областной столице перекроют три улицы. Движение транспорта на них решено ограничить из-за проведения на набережной Фестиваля студентов. С 10:00 до 20:00 запрещен проезд по Волжскому проспекту от Полевой до Студенческого переулка; по улице Полевой от 
6 сентября 2018, 01:01
В Самаре перекрыли движение около ЦУМа

В Самаре перекрыли движение около ЦУМа

В среду утром, автомобилисты столкнулись с неожиданным препятствием -  около ЦУМ Самара перекрыли движение по невыясненной причине. По периметру торгового центра стояли  машины   полиции, оперативных ведомств. 

«На месте машины скорой помощи, полиции, ГИБДД. Обстоятельства выясняются», - написали очевидцы в  
5 сентября 2018, 10:30
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