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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».
 
«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
 
Однако в 
12 сентября 2018, 01:33
К концу недели Самару накроют дожди и грозы

К концу недели Самару накроют дожди и грозы

Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы.  По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, 
12 сентября 2018, 12:56
Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися

Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися

12 сентября прошло заседание Избирательной комиссии Самарской области. В его рамках были озвучены итоги выборов губернатора и довыборов депутата Госдумы. Они были официально признаны состоявшимися.

На выборах губернатора явка на участки составила 48%. Свои голоса отдали 1,14 миллиона жителей области. По 

12 сентября 2018, 11:50
В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Центральный экспонат -  ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли из Рима. Посетители смогут приложиться к  иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Выставка будет проходить 
12 сентября 2018, 11:16
В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В субботу, 15 сентября, в областной столице перекроют движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на «Лесное». Ограничение будет действовать с 08:00 
11 сентября 2018, 01:27
8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

В субботу, 8 сентября, в областной столице перекроют три улицы. Движение транспорта на них решено ограничить из-за проведения на набережной Фестиваля студентов. С 10:00 до 20:00 запрещен проезд по Волжскому проспекту от Полевой до Студенческого переулка; по улице Полевой от 
6 сентября 2018, 01:01
В Самаре перекрыли движение около ЦУМа

В Самаре перекрыли движение около ЦУМа

В среду утром, автомобилисты столкнулись с неожиданным препятствием -  около ЦУМ Самара перекрыли движение по невыясненной причине. По периметру торгового центра стояли  машины   полиции, оперативных ведомств. 

«На месте машины скорой помощи, полиции, ГИБДД. Обстоятельства выясняются», - написали очевидцы в  
5 сентября 2018, 10:30
Из-за Дня города в Самаре перекроют 5 улиц

Из-за Дня города в Самаре перекроют 5 улиц

С 7 по 9 сентября в областной столице перекроют пять улиц. Ограничения связаны с празднованием Дня города, они не будут касаться машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей с пропусками, утвержденными ГИБДД.
 
- с 12:00 до 23:00 7 сентября будет 
4 сентября 2018, 10:14
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