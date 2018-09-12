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«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков
Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
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12 сентября 2018, 01:33
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К концу недели Самару накроют дожди и грозы
Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы. По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, …
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12 сентября 2018, 12:56
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Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися
12 сентября прошло заседание Избирательной комиссии Самарской области. В его рамках были озвучены итоги выборов губернатора и довыборов депутата Госдумы. Они были официально признаны состоявшимися.
На выборах губернатора явка на участки составила 48%. Свои голоса отдали 1,14 миллиона жителей области. По …
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12 сентября 2018, 11:50
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В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Центральный экспонат - ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли из Рима. Посетители смогут приложиться к иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Выставка будет проходить …
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12 сентября 2018, 11:16
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В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»
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11 сентября 2018, 01:27
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8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре
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6 сентября 2018, 01:01
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В Самаре перекрыли движение около ЦУМа
В среду утром, автомобилисты столкнулись с неожиданным препятствием - около ЦУМ Самара перекрыли движение по невыясненной причине. По периметру торгового центра стояли машины полиции, оперативных ведомств.
«На месте машины скорой помощи, полиции, ГИБДД. Обстоятельства выясняются», - написали очевидцы в …
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5 сентября 2018, 10:30
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Из-за Дня города в Самаре перекроют 5 улиц
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4 сентября 2018, 10:14