|
Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток
Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.
Учения …
|
11 сентября 2018, 01:55
|
В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони
|
11 сентября 2018, 01:49
|
Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу
|
11 сентября 2018, 01:04
|
В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге
|
11 сентября 2018, 12:43
|
8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре
|
6 сентября 2018, 01:01
|
В Самаре перекрыли движение около ЦУМа
В среду утром, автомобилисты столкнулись с неожиданным препятствием - около ЦУМ Самара перекрыли движение по невыясненной причине. По периметру торгового центра стояли машины полиции, оперативных ведомств.
«На месте машины скорой помощи, полиции, ГИБДД. Обстоятельства выясняются», - написали очевидцы в …
|
5 сентября 2018, 10:30
|
Из-за Дня города в Самаре перекроют 5 улиц
|
4 сентября 2018, 10:14
|
Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого
|
29 августа 2018, 03:24