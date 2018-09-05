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На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста
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5 сентября 2018, 03:03
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В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1
В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут …
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5 сентября 2018, 02:53
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На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.
В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на …
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5 сентября 2018, 01:55
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В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка
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5 сентября 2018, 01:09
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ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки
Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой - территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех …
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5 сентября 2018, 12:38
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Из-за Дня города в Самаре перекроют 5 улиц
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4 сентября 2018, 10:14
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15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти
В Автограде началась проверка обстоятельств гибели 15-летней девочки. Ее тело нашли в ее квартире на улице Степана Разина еще 31 августа. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинское исследование, уголовное дело еще не возбуждено. По информации осведомленного источника, девочка-подросток состояла на …
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4 сентября 2018, 09:16
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Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре
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3 сентября 2018, 11:54
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Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью
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3 сентября 2018, 09:52
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В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика
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31 августа 2018, 01:48
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Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого
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29 августа 2018, 03:24
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25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары
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24 августа 2018, 05:26
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На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную
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22 августа 2018, 02:35