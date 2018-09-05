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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

Накануне, 4 сентября, в областной столице произошла авария с участием велосипедиста. В 15:25 59-летний мужчина ехал на иномарке Mitsubishi по рынку «Норд» со стороны Заводского шоссе в направлении Рыльской. По пути автомобилист сбил велосипедиста. 13-летний мальчик получил травмы и угодил 
5 сентября 2018, 03:03
В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут 
5 сентября 2018, 02:53
На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.

В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на 

5 сентября 2018, 01:55
В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре волонтеры и полиция ищут 14-летнего Илью Шаповалова. Во вторник утром, 4 сентября, подросток ушел со двора школы в Октябрьском районе областной столицы и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. 

Приметы: на вид 14 лет, рост 
5 сентября 2018, 01:09
ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой -  территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех 
5 сентября 2018, 12:38
Из-за Дня города в Самаре перекроют 5 улиц

Из-за Дня города в Самаре перекроют 5 улиц

С 7 по 9 сентября в областной столице перекроют пять улиц. Ограничения связаны с празднованием Дня города, они не будут касаться машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей с пропусками, утвержденными ГИБДД.
 
- с 12:00 до 23:00 7 сентября будет 
4 сентября 2018, 10:14
15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

В Автограде началась проверка обстоятельств гибели 15-летней девочки. Ее тело нашли в ее квартире на улице Степана Разина еще 31 августа. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинское исследование, уголовное дело еще не возбуждено. По информации осведомленного источника, девочка-подросток состояла на 
4 сентября 2018, 09:16
Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

В воскресенье, 2 сентября, поздно вечером жителей областной столицы шокировало непривычное зрелище: по проезжей части в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии прогуливалась абсолютно обнаженная пара. Лысые мужчина и женщина шли по дороге, держась за руки, в нарядах Адама 
3 сентября 2018, 11:54
Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью

Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью

В воскресенье вечером, 2 сентября, помощь спасателей понадобилась компании отдыхающих, которые не могли вернуться на берег из-за заглохшего у лодки мотора. 
 
Это случилось в 21:02 на острове Муравьиный под Сызранью. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, люди позвонили дежурному оперативной службы, 
3 сентября 2018, 09:52
В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

Быстрая реакция спасателей помогла сохранить жизнь утопающему подростку в Самарской области. Инцидент произошел 30 августа на пляже в Жигулевске. Парнишка, приехавший в гости к родственникам, отправился отдыхать на Волгу. Он плескался на мелководье и чувствовал себя в полной безопасности. Но 

31 августа 2018, 01:48
Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Со среды, 29 августа, в Самаре ограничат движение транспорта на улице Урицкого. Это сделают из-за ремонта тепловых сетей и последующего за ним восстановления благоустройства. Улица Урицкого будет перекрыта на участке в 100 метров от Спортивной до Аксакова. Ограничение будет действовать 
29 августа 2018, 03:24
25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

В субботу и понедельник, 25 и 27 августа, в Самаре ограничат движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре. Причин несколько - это проведение ежегодного Фестиваля цветов, строительство газопровода и Фрунзенского моста. Для транспорта, за исключением спецмашин — полиции, карет 
24 августа 2018, 05:26
На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

В пятницу, 24 августа, в Тольятти перекроют движение транспорта по улице Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейной. Ограничение будет действовать с 10:00 до 16:00. Как сообщили в мэрии Тольятти, улицу перекроют из-за многодневной гонки по велоспорту, 
22 августа 2018, 02:35
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