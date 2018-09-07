5
14
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет  chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в 
6 сентября 2018, 10:04
В Самаре перекрыли движение около ЦУМа

В Самаре перекрыли движение около ЦУМа

В среду утром, автомобилисты столкнулись с неожиданным препятствием -  около ЦУМ Самара перекрыли движение по невыясненной причине. По периметру торгового центра стояли  машины   полиции, оперативных ведомств. 

«На месте машины скорой помощи, полиции, ГИБДД. Обстоятельства выясняются», - написали очевидцы в  
5 сентября 2018, 10:30
15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

В Автограде началась проверка обстоятельств гибели 15-летней девочки. Ее тело нашли в ее квартире на улице Степана Разина еще 31 августа. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинское исследование, уголовное дело еще не возбуждено. По информации осведомленного источника, девочка-подросток состояла на 
4 сентября 2018, 09:16
Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

В воскресенье, 2 сентября, поздно вечером жителей областной столицы шокировало непривычное зрелище: по проезжей части в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии прогуливалась абсолютно обнаженная пара. Лысые мужчина и женщина шли по дороге, держась за руки, в нарядах Адама 
3 сентября 2018, 11:54
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации «Интерфакса», 
31 августа 2018, 02:48
Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Опубликованы фотографии из квартиры на улице Медицинской в Самаре, где произошел взрыв бытового газа. Напомним, что ЧП случилось в ночь с 17 на 18 июля, пострадала 79-летняя женщина. Старушка получила ожоги рук. Взрыв случился в четыре часа утра в двухэтажке.
18 июля 2018, 01:36
В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка

В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка

Самарские следователи пытаются узнать причину странного взрыва в квартире на улице Медицинской, расположенной в Куйбышевском районе областной столицы. В ночь с 17 на 18 июля произошел хлопок газовоздушной смеси. 79-летняя женщина получила ожоги рук, и была доставлена на карете «скорой 
18 июля 2018, 10:43
ПАО

ПАО "Кузнецов" возобновило допэмиссию

Публичное акционерное общество "Кузнецов" возобновило размещение ценных бумаг, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Отметим, допэмиссию приостановили 11 января по техническим причинам. Компания решила выпустить 800 тысяч именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль, при цене размещения 10136. Таким 

9 февраля 2017, 05:10
Дорогостоящий ремонт для

Дорогостоящий ремонт для "стратегов"

 
Совет директоров ПАО "Кузнецов" одобрил цену сделки с АО "Металлист-Самара", в рамках которой последнее будет производить ремонт некоторых деталей для авиационных двигателей. Ее суммарная стоимость - почти 375 миллионов рублей. Речь идет о 10 комплектах для НК-25, устанавливающихся на 

18 мая 2016, 03:22
ПАО

ПАО "Кузнецов" реконструировало испытательный стенд

Историческое событие - ПАО "Кузнецов" приступило к тестам стенда для испытания двигателей бомбардировщиков дальней авиации. Об этом сообщил исполнительный директор компании Николай Якушин.
На стенде произвели запуск силовой установки НК-25, предназначенной для "Ту-22М3". Специалисты предприятия проверяли функционирование систем, отвечающих за 
30 марта 2016, 05:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх