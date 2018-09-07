Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.
Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по очистке резервуаров для хранения кислорода произошло воспламенение газо-воздушной смеси с последующим взрывом. Попавшие под удар люди, получили ожоги 3 и 4 степени и скончались. 4 сентября региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».
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4 сентября 2018, 09:16
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3 сентября 2018, 11:54
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К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи
Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там …
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31 августа 2018, 03:09
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Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»
31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации «Интерфакса», …
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31 августа 2018, 02:48
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Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа
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18 июля 2018, 01:36
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В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка
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18 июля 2018, 10:43
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ПАО "Кузнецов" возобновило допэмиссию
Публичное акционерное общество "Кузнецов" возобновило размещение ценных бумаг, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
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9 февраля 2017, 05:10
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Дорогостоящий ремонт для "стратегов"
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18 мая 2016, 03:22
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ПАО "Кузнецов" реконструировало испытательный стенд
Историческое событие - ПАО "Кузнецов" приступило к тестам стенда для испытания двигателей бомбардировщиков дальней авиации. Об этом сообщил исполнительный директор компании Николай Якушин.
На стенде произвели запуск силовой установки НК-25, предназначенной для "Ту-22М3". Специалисты предприятия проверяли функционирование систем, отвечающих за …
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30 марта 2016, 05:47