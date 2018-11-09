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В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса
Стали известны подробности взрыва боеприпаса в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось в пятницу, 9 ноября. Оказалось, что снаряд сдетонировал в 15:00 на улице Мячина в поселке Нагорный в Чапаевске. Именно там находится «Приволжский государственный боеприпасный …
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9 ноября 2018, 06:58
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В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе
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9 ноября 2018, 06:06
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В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов
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9 ноября 2018, 05:51
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду
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8 ноября 2018, 06:59
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В Самаре 8 человек тушили обувной киоск
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7 ноября 2018, 09:46
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В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова
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6 ноября 2018, 10:04