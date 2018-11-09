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Материалы по теме:

В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса

В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса

Стали известны подробности взрыва боеприпаса в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось в пятницу, 9 ноября. Оказалось, что снаряд сдетонировал в 15:00 на улице Мячина в поселке Нагорный в Чапаевске. Именно там находится «Приволжский государственный боеприпасный 
9 ноября 2018, 06:58
В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

С субботы, 10 ноября, по Заводскому шоссе возобновится движение автобусов в обе стороны, по привычным схемам. Речь идет об открытии участка от улицы XXII Партсъезда до проспекта Кирова. Автобусы № 207, 213, 266 будут ездить в обоих направлениях по ранее 
9 ноября 2018, 06:06
В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В пятницу, 9 ноября, в Октябрьском районе Самары произошла коммунальная авария - серьезный порыв на теплотрассе диаметром 700 мм в районе дома № 44 по улице Николая Панова. Прекратилась подача отопления в 161 жилой многоквартирный дом, 6 детских садов, 5 
9 ноября 2018, 05:51
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В субботу, 10 ноября, будет ограничено движение транспорта около стадиона «Самара Арена». Это будет сделано из-за проведения матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам Дальней, Арене 2018, 1-ой стадионной, по проездам № 
9 ноября 2018, 04:38
В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду

В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду

В четверг вечером, 8 ноября, с очередной коммунальной проблемой столкнулись жители Кировского района Самары. Как сообщили очевидцы «Терре», в пункты продажи воды в районе выстроились очереди из десятков человек. Холодной воды нет с 17:00, вероятная причина - авария на сетях. 
8 ноября 2018, 06:59
В Самаре 8 человек тушили обувной киоск

В Самаре 8 человек тушили обувной киоск

Поздно вечером во вторник, 6 ноября, произошел пожар в Промышленном районе Самары. В 23:39 на Московском шоссе загорелся обувной киоск, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожар распространился на 5 квадратных метров, на место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые 
7 ноября 2018, 09:46
В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова

В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова

В Самаре ночью произошел пожар в Кировском районе. В 03:21 загорелось здание на улице Елизарова. На площади 150 квадратных метров вспыхнул одноэтажный дом. На место событий выехали 33 сотрудника оперативного ведомства и восемь единиц техники. По информации регионального ГУ МЧС, 
6 ноября 2018, 10:04
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