3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске На железнодорожной станции в Октябрьске во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона-цистерны с бензином. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, это обнаружил сотрудник железной дороги во время обхода состава. К счастью, цистерны не опрокинулись, топливо …