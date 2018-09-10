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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

За 7 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе возбудили 7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. С должников удалось взыскать почти 34 миллиона рублей. Сейчас в области продолжается акция «Собери ребенка в школу», во время которой приставы работают 
10 сентября 2018, 05:02
Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала

Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала

В эти минуты Александр Хинштейн, одержавший победу на довыборах в Госдуму по избирательному округу № 158, проводит пресс-конференцию для журналистов. По его словам, явка на голосование, составившая 44,05%, стала самой высокой среди регионов страны, в которых проводились довыборы. В целом, 
10 сентября 2018, 04:44
В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку

В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку

В субботу, 8 сентября, в Новокуйбышевске случилась автоавария, в которой пострадал маленький ребенок. Примерно в 18:00 41-летний водитель иномарки Renault Logan с логотипом известной службы такси ехал по улице Ломоносова в направлении Островского. Напротив дома  № 9 по улице Ломоносова 
10 сентября 2018, 04:41
У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро 
10 сентября 2018, 03:19
В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, которое повлекло в итоге смерть двух рабочих. Напомним, что примерно в 12:00 6 сентября на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор» во время сварочных работ (они проводились неподалеку от бочек с топливом) произошло 
10 сентября 2018, 02:37
3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

На железнодорожной станции в Октябрьске во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона-цистерны с бензином. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, это обнаружил  сотрудник железной дороги во время обхода состава. К счастью, цистерны не опрокинулись, топливо 
7 сентября 2018, 05:43
Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.

Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по 

7 сентября 2018, 04:05
Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет  chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в 
6 сентября 2018, 10:04
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