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Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков
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10 сентября 2018, 05:02
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Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала
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10 сентября 2018, 04:44
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В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку
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10 сентября 2018, 04:41
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У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов
Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро …
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10 сентября 2018, 03:19
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В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе
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10 сентября 2018, 02:37
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3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске
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7 сентября 2018, 05:43
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Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей
Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.
Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по …
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7 сентября 2018, 04:05
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Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье
Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в …
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6 сентября 2018, 10:04