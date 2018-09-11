Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона, будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять вначале следующей недели. Напомним, что появление на территории Самары …