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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

Важная новость для автомобилистов. С 7:00 12 сентября до 24:00 13 сентября будет перекрыт участок улицы Маломосковской на участке от Революционной до Николая Панова. Как сообщает в Твиттере региональный Минтранс, там будут идти работы на газопроводе.
11 сентября 2018, 06:06
Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона, будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять вначале следующей недели.

Напомним, что появление на территории Самары 

11 сентября 2018, 05:18
Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его  специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.

По 

11 сентября 2018, 03:41
В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».

Информации о пострадавших нет. 
11 сентября 2018, 03:07
Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области

Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области

В первой половине рабочей недели в Самарской области антициклон смог удержать летнюю погоду, но в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. Небо накроют облака, в отдельных районах пройдут дожди, усилится ветер, температура воздуха начнет понижаться 
11 сентября 2018, 02:45
2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»

2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»

В ближайшее время самарские «Крылья Советов» собираются подписать 2-3 новичков для укрепления основного состава. 
 
- Трансферная кампания не окончена, окно открыто до 1 сентября, - заявил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. 
 
Напомним, что ранее клуб заключил новые контракты 
5 июля 2018, 09:17
Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов

Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов

Стало известно нового врио министра имущественных отношений Самарской области. С 7 июня эту должность занял Иван Ефанов. Соответствующее постановление  о назначении подписал врио губернатора Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.

До последнего времени Иван Ефанов трудился на посту заместителя главы областного Минстроя. 

7 июня 2018, 10:49
Сергей Андреев стал генеральным директором ОЭЗ «Тольятти»

Сергей Андреев стал генеральным директором ОЭЗ «Тольятти»

Назначен новый генеральный директор особой экономической зоны «Тольятти». С 19 апреля в эту должность вступил Сергей Андреев. Совет директоров организации одобрил его кандидатуру еще 4 апреля.

До последнего времени Сергей Андреев был временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Самарской области. До 

19 апреля 2018, 03:51
Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров

Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров

На «АвтоВАЗе» произошли кадровые перестановки. Со 2 апреля должность исполнительного вице-президента по финансам автогиганта займет Алексей Бобров. Его кандидатура была поддержана советом директоров. На посту Бобров сменит Штефана Мауэрера, который принял решение покинуть автозавод. В период передачи полномочий до 1 

30 марта 2018, 01:49
Земля под Самарской ГРЭС останется у государства

Земля под Самарской ГРЭС останется у государства

ПАО "Т Плюс" не удалось одержать вверх в споре с министерством имущества Самарской области вокруг земельного участка, на котором находится Самарская ГРЭС.
Как уже рассказывала ТЕРРА, еще летом 2015 года энергетики потребовали передать в их собственность территорию общей площадью около 

12 апреля 2017, 03:31
Пожар на Самарской ГРЭС: огонь уничтожил турбину, пострадал человек

Пожар на Самарской ГРЭС: огонь уничтожил турбину, пострадал человек

Сегодня, 5 марта на Самарская ГРЭС по Волжскому проспекту случился пожар. На тушение выезжали 64 человека личного состава на 16 единицах спецтехники.

Установлено, что на станции в результате короткого замыкания произошло частичное разрушение одной из четырех турбин в турбинном 
5 марта 2016, 04:44
Минимущество и

Минимущество и "Т Плюс" не поделили землю

Дошли до высшей инстанции. Спор между Волжской ТГК - ныне ПАО "Т Плюс" и министерством имущества Самарской области будет рассматривать Верховный суд. Согласно картотеке дел, ведомство подало туда кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Поволжского округа.
Напомним, летом прошлого года 
11 февраля 2016, 02:36
В блогах: демонтаж угольной галереи Самарской ГРЭС

В блогах: демонтаж угольной галереи Самарской ГРЭС

Блогер Евгений Синюков сообщил, что в Самаре начался демонтаж угольной галереи на Самарской ГРЭС. "Эту галерею построили для наклонной подачи угля в конце 30-х годов прошлого века - почти через 40 лет после открытия самой станции. В шестидесятых годах 
12 октября 2015, 09:30
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