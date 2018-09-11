У «Самарской ГРЭС» новый руководитель. С 6 сентября этот пост занял Игорь Кушель. В круг его первостепенных задач на ближайшее время будет входить ввод после модернизации Привокзальной отопительной котельной, а также поддержание работы всех подразделений станции в осенне-зимний период.
Игорь Кушель родился в городе Волгодонске. В 2003 году он закончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Котло- и реакторостроение». В Южном Федеральном университете получил дополнительное образование по специальности «Менеджмент». Прошел путь от машиниста блочной системы управления КТЦ Волгодонская ТЭЦ-2 до главного инженера ООО «Лукойл-Ростовэнерго».
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