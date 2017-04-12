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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Завершились судебные разбирательства между городским департаментом управления имуществом Самары и областным минимущества. Последнее требовало признать право собственности на три земельных участка общей площадью более 5 тысяч квадратных метров на улице Николая Панова.
В 2013 году находящаяся на этой территории Городская 

27 марта 2017, 03:39
В Самаре отстранен от должности заместитель главы минимущества

В Самаре отстранен от должности заместитель главы минимущества

В Самарской области по ходатайству ФСБ отстранили от должности замминистра имущественных отношений региона Антона Бекина. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Речь идет о злоупотреблениях на госпредприятии "Стройконтроль", обнаруженные проверкой нарушения в котором Бекин дал 

3 марта 2017, 11:11
Застройщика по госпрограмме

Застройщика по госпрограмме "Жилье для российской семьи" признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом "Инвестиционную компанию "Недвижимость". Эта фирма является застройщиком по госпрограмме "Жилье для российской семьи". Она должна была возвести два дома в микрорайоне "Березовка" в 7 километрах от Тольятти.
Как уже сообщала ТЕРРА, почти год как 

28 декабря 2016, 11:08
Застройщик жилого микрорайона

Застройщик жилого микрорайона "Березовка" под Тольятти банкротится

Сегодня в арбитражном суде Самарской области состоялось первое заседание по заявлению о банкротстве ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость". Эта фирма является застройщиком жилого микрорайона "Березовка" в 7 километрах от Тольятти.
Уже полгода как стройка прекратилась. Проблемы возникли после отзыва лицензии у 

29 ноября 2016, 05:48

"Электрощит" хочет выкупить землю под собственным гостиничным комплексом в 50 раз дешевле кадастровой стоимости

Публичное акционерное общество «Самарский завод «Электрощит» обратилось в областной арбитраж с требованием признать незаконными действия Администрации Самары по купле-продаже земельного участка в поселке Красная Глинка.
Как следует из материалов, размещенных на сайте суда, территория общей площадью 5330 квадратных метров, на 

17 ноября 2016, 03:52
Минимущества требует от Гарантийного фонда области около 13 миллионов рублей

Минимущества требует от Гарантийного фонда области около 13 миллионов рублей

Министерство имущественных отношений Самарской области требует с ОАО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" около 13 миллионов рублей. Соответствующее исковое заявление появилось в базе данных Арбитражного суда региона.
Напомним, до ноября прошлого года Гарантийный фонд был государственным унитарным предприятием, затем 

2 ноября 2016, 03:40
Самарский министр Антон Бекин скрыл ущерб на 9 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела

Самарский министр Антон Бекин скрыл ущерб на 9 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела

Отстраненный от исполнения обязанностей министра имущественных отношений Самарской области Антон Бекин превышал полномочия в личных целях и, возможно, скрывал нарушения, допущенные руководством регионального Минстроя и управления капитального строительства, считают следователи управления ФСБ по Самарской области. В этот четверг информация 
5 мая 2016, 06:04
Пожар на Самарской ГРЭС: огонь уничтожил турбину, пострадал человек

Пожар на Самарской ГРЭС: огонь уничтожил турбину, пострадал человек

Сегодня, 5 марта на Самарская ГРЭС по Волжскому проспекту случился пожар. На тушение выезжали 64 человека личного состава на 16 единицах спецтехники.

Установлено, что на станции в результате короткого замыкания произошло частичное разрушение одной из четырех турбин в турбинном 
5 марта 2016, 04:44
Минимущество и

Минимущество и "Т Плюс" не поделили землю

Дошли до высшей инстанции. Спор между Волжской ТГК - ныне ПАО "Т Плюс" и министерством имущества Самарской области будет рассматривать Верховный суд. Согласно картотеке дел, ведомство подало туда кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Поволжского округа.
Напомним, летом прошлого года 
11 февраля 2016, 02:36
В блогах: демонтаж угольной галереи Самарской ГРЭС

В блогах: демонтаж угольной галереи Самарской ГРЭС

Блогер Евгений Синюков сообщил, что в Самаре начался демонтаж угольной галереи на Самарской ГРЭС. "Эту галерею построили для наклонной подачи угля в конце 30-х годов прошлого века - почти через 40 лет после открытия самой станции. В шестидесятых годах 
12 октября 2015, 09:30
В блогах: снос угольной галереи Самарской ГРЭС

В блогах: снос угольной галереи Самарской ГРЭС

Блогер Евгений Синюков поддержал недавнее резонансное решение Волжской ТГК снести угольную галерею на Самарской ГРЭС. Напомним, многие пользователи в соцсетях потребовали от энергетиков отказаться от такого шага, посчитав галерею памятником промышленной архитектуры. «Так вот эта неповторимая, к тому 
20 мая 2015, 05:17
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