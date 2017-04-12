ПАО "Т Плюс" не удалось одержать вверх в споре с министерством имущества Самарской области вокруг земельного участка, на котором находится Самарская ГРЭС.
Как уже рассказывала ТЕРРА, еще летом 2015 года энергетики потребовали передать в их собственность территорию общей площадью около 66 тысяч квадратных метров, на которой находится станция. При этом минимущество, обосновывая свой отказ, в частности настаивало на том, что последняя является гидротехническим сооружением, в то время как юристы "Т Плюс" считали ее объектом централизованной системы водоснабжения; более того, земельный участок под станцией не входит в прибрежную полосу Волги.
Арбитражный суд Самарской области встал на сторону минимущества, однако апелляционная инстанция отменила это решение и предписала ведомству заключить с "Т Плюс" договор купли-продажи земельного участка с выкупной стоимостью 9 миллионов 557 тысяч рублей. Министерство обжаловало решение в верховном суде, который отправил дело на новое разбирательство. В итоге иск вновь добрался до 11-го арбитражного апелляционного суда, который оставил его без удовлетворения.
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